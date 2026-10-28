حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع العُملات المُقلّدة

قرّرت جهات التحقيق حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات المقلدة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.