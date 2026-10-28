قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول طلقة ذخيرة مصرية إلى التصنيع الحديث.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 27
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره
سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق
هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا
واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران
الأردن وسوريا يقرران التحقيق في تداعيات الغارات الأخيرة عبر لجنة أمنية مشتركة
أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم
وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد في المنطقة
“ذا ناشيونال”: واشنطن تحذر حلفاءها الخليجيين من احتمال تجدد الحرب مع إيران
علي جمعة: التصوف ليس خرافة أو بدعة.. وإنما تزكية النفوس وإصلاح القلوب
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع العُملات المُقلّدة

حبس
حبس
رامي المهدي

قرّرت جهات التحقيق حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات المقلدة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

حادث تزوير اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

غادي آيزنكوت

بعد تفوّق كتلة المعارضة الإسرائيلية .. «آيزنكوت» يتعهد باستبدال «نتنياهو»

ترشيحاتنا

"الري": حجز نحو 13.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر

"الري": حجز نحو 13.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

زيارة رعوية للأنبا ديڤيد إلى بوليڤيا.. تأسيس كنيسة جديدة ورسامة 16 شماسًا

وزير الري يبحث مع وزير الدولة للمصايد بأوغندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

وزير الري يبحث مع وزير الدولة للمصايد بأوغندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

بالصور

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

بفستان كب .. منة فضالي تبرز جمالها في أحدث ظهور لها .. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد