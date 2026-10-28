ختام منتدى البريكس البرلماني الـ12.. دعوات لإصلاح مجلس الأمن وحماية المدنيين

اختتمت اليوم، 27 أكتوبر 2026، أعمال منتدى البريكس البرلماني الثاني عشر، الذي انعقد بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تعزيز البرلمانات من أجل التنمية المرتكزة على الإنسان».

وشارك الوفد البرلماني المصري، الذي ضم النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس الوفد، والنائبة نيفين الطاهري، والنائبة ميرنا عصام الدين، بفاعلية في أعمال المنتدى.

واعتمد المنتدى «إعلان نيودلهي المشترك»، الذي شدد على أهمية تعزيز صوت دول الجنوب في المؤسسات الدولية، وإجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ودعم التعددية والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون البرلماني في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية.

وأكد الإعلان الختامي التزام البرلمانات المشاركة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البريكس بمختلف ركائزها، ورفض المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، كما أعرب عن القلق العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وغرب آسيا، داعيًا إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وشدد المشاركون كذلك على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية، بما يشمل التعاون في مجالات الرياضة والفنون والتعليم وشؤون المرأة والشباب، إلى جانب الإشادة بالرئاسة الهندية لمجموعة البريكس خلال عام 2026.