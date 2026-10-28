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صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر

الورق
الورق
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، برئاسة المهندس نديم إلياس، ارتفاع صادرات القطاعات التابعة للمجلس بنسبة 23% خلال أول 9 أشهر من عام 2026، لتسجل 867 مليون دولار، مقابل 707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 160 مليون دولار.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن نمو الصادرات يعكس تطور أداء القطاعات التابعة للمجلس وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن قطاع التغليف استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الورق، ثم قطاع الطباعة والكتب.

صادرات التغليف ترتفع 25% إلى 545.6 مليون دولار

وأوضح إلياس أن صادرات قطاع التغليف ارتفعت إلى 545.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 438.05 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 25%.

وأضاف أن صادرات قطاع الورق سجلت 295.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 240.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 23%.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والكتب إلى 26.6 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نموًا يقارب 1%.

الصادرات غير المباشرة للقطاع تمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية

وأكد رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق أن أهمية القطاع لا تقتصر على قيمة صادراته المباشرة، بل تمتد إلى دوره في دعم صادرات قطاعات إنتاجية أخرى، موضحًا أن منتجات التغليف والورق تمثل مدخلات أساسية للعديد من الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والسلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الصادرات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية، بما يعكس مدى ارتباط هذه الصناعة بمنظومة التصدير، ودورها في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

تطوير صناعة التغليف يدعم تنافسية المنتج المصري

وشدد إلياس على أن تطوير صناعة الطباعة والتغليف والورق يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال توفير حلول للتعبئة والتغليف تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، فضلًا عن تحسين جودة المنتجات المصدرة وزيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة.

وأكد أن المجلس يواصل العمل على دعم الشركات العاملة في القطاعات التابعة له، وتعزيز فرص التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد الوطني.

الورق والطباعه صادرات صادرات مصر

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