استجابة لطلبات المواطنين.. مد فترة حجز شقق الإيجار "سكن لكل المصريين 9"

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9" الخاص بالإيجار، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لمدة أسبوع واحد فقط، حتى يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

توسع في طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار

وأشارت وزيرة الإسكان، إلى أن طرح تلك الوحدات يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال تنوع البرامج السكنية، مضيفة أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والخاص بمحور الإيجار يتضمن 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

مد فترة التقديم

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مد فترة التقديم يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من المواطنين، ولمنحهم فرصة كافية لدفع مبلغ التأمين الخاص بإعلان "سكن لكل المصريين 9" في مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية.

سداد مبلغ التأمين بمكاتب البريد

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التسجيل عبر منصة مصر الرقمية وشراء كراسة الشروط فقط لا يعني تقدم المواطن للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 9"، حيث يجب على المواطنين استكمال إجراءات التقدم من خلال سداد مبلغ التأمين بمكاتب البريد.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه فيما يخص الوحدات المطروحة في المحافظات، يتضمن الإعلان طرح 8384 وحدة بمساحة 90 م²، و80 وحدة بمساحة 75 م².

وأضافت مي عبد الحميد أن الوحدات المطروحة بالمحافظات، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

وقالت إن الإعلان الجديد للإيجار يشهد أيضًا طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة بواقع 2606 وحدات سكنية بمساحة 90 م²، و650 وحدة بمساحة 75 م².

وأضافت أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة) هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسيتم طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن الإعلان الجديد يتضمن طرح 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق سيقوم بسداد دعم الإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك على مدار مدة الإيجار، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمواطن المتقدم يبلغ 16 ألف جنيه للأسرة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.