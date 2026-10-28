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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن رمضان يحتفل بإسقاط الهلال.. ويكشف رأيه في محرز بعد انتصار الشمال

بن رمضان
بن رمضان
إسراء أشرف

احتفى التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الشمال القطري، بالفوز اللافت الذي حققه فريقه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مشددًا على أهمية البناء على هذه النتيجة خلال المواجهات المقبلة.

وفي حديث تلفزيوني عقب اللقاء، أكد بن رمضان أن الشمال حصد ثلاث نقاط مهمة أمام منافس قوي بحجم الهلال، معربًا عن أمله في استمرار الأداء المميز وإسعاد جماهير الفريق في الفترة القادمة.

وقال اللاعب التونسي إن الانتصار جاء بفضل ما قدمه زملاؤه داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى الحفاظ على الروح نفسها ومواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية.

كما خص بن رمضان الجزائري رياض محرز بإشادة واضحة، معتبرًا أن وجوده يمثل مكسبًا للشمال، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وقدرات فنية تساعد الفريق على تقديم مستويات أفضل.

وأشار لاعب الشمال إلى أن محرز ظهر بصورة مميزة خلال المواجهة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التفوق على الهلال لم يكن نتاج مجهود فردي، بل نتيجة أداء جماعي من جميع عناصر الفريق.

وكان الشمال قد حقق فوزًا مهمًا على الهلال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة، ليخرج الفريق القطري بمكسب معنوي ونقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

بن رمضان محمد علي بن رمضان الشمال القطري الهلال السعودي

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