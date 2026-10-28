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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة شوارع.. السيطرة على مشاجرة وضبط المتهمين بالعمرانية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد شوارع منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهم، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد شوارع منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لفحص ملابساته والسيطرة على الموقف.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين نتيجة خلافات بينهم، فيما انتقلت قوة أمنية، إلى موقع الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة.

الجيزة العمرانية خناقة شوارع

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