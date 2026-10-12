تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

كشفت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وجود بدائل لإخلاء الوحدات السكنية "شقق الايجار القديم" بعد إنتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات.

توفير السكن البديل

واكدت راندة المنشاوي، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من وحداتهم السكنية، خلافًا لما يتردد بشأن هذا الأمر.

إخلاء الوحدات السكنية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن انتهاء السنوات السبع لا يستلزم بالضرورة إخلاء الوحدات، مشيرة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وشددت المنشاوي على أن انتهاء المدة القانونية لا يعد سببًا تلقائيًا لطرد السكان من منازلهم، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه المسألة في إطار الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

انتهاء التقديم على شقق السكن البديل

وتنتهي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، المهلة المحددة لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وذلك وفقًا للموعد المعلن من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتأتي هذا بعد نهاية المهلة الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي بموجبها تم مد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة فرصة أخرى أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.

رابط التقديم على شقق السكن البديل

يستطيع المواطنون المخاطبون بأحكام القانون والراغبون في الاستفادة من المنظومة تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، من خلال الرابط التالي:

رابط منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg/

شروط التقديم على السكن البديل

تتضمن الشروط الأساسية المعلنة للتقدم أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة أو ممن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، مع الإقامة الفعلية والمستمرة بالوحدة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا قبل موعد التقديم.

كما تشمل الضوابط عدم امتلاك المستأجر أو زوجته وحدة أخرى صالحة للاستخدام البديل للغرض نفسه.

ماذا يحدث بعد انتهاء التقديم

بعد انتهاء التقديم تأتي مرحلة فحص وتدقيق كافة البيانات المقدمة قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ليتم بعدها إبلاغ المواطنين المستحقين بالخطوات التالية، وفقا لتصريحات راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية