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نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
محمود مطاوع

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ لبحث ومتابعة جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي للجهاز.

وأكد الدكتور حسين عيسى، على أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز في تطوير وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات، مشيرا إلى الحرص على دعم آليات العمل واقتصاديات الجهاز، بما يضمن نجاح المنظومة واستدامتها.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى الجهود المتواصلة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء التوصيات المنبثقة عن دراسة شاملة لأوضاعها، والتي تتنوع بين إعادة هيكلة تشمل الجوانب المالية والإدارية والتسويقية والتشريعية وغيرها، وبين تحويل بعض الهيئات إلى هيئات خدمية، أو دمج بعضها، أو إلغاء البعض الآخر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الفاعلية وتحسين جودة الخدمات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود المبذولة لتطوير أداء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز موارده المالية، موضحة أن هذه الجهود تشمل تحسين وتطوير أدوات وآليات التعامل مع المخلفات، وتعزيز كفاءة منظومة الجمع والنقل، وتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن إجراءات دعم منظومة الاقتصاد الدائري بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي، من خلال مشروعات إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات التدوير والمعالجة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من المخلفات وإعادة استخدامها.

كما تناول الاجتماع متابعة استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في التطبيق، وضمان الاستفادة في تطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير  وتوفير استدامة مالية لمنظومة إدارة المخلفات.

واختُتم الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق أهداف تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للجهاز.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات نائب رئيس الوزراء حسين عيسى

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