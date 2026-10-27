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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العناية الإلهية تنقذ السكان.. حريق يلتهم 4 شقق بالتجمع الأول والحماية المدنية تسيطر

جانب من الحريق
جانب من الحريق
محمد شراط

نشب حريق داخل 4 شقق سكنية بأحد العقارات بمنطقة التجمع الأول في القاهرة، إثر تسرب غاز، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ السكان وإخلاء العقار، والسيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المبنى.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل عمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.

تسرب غاز وراء اشتعال النيران

وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق نشب إثر تسرب غاز، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل 4 شقق سكنية بالعقار، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الشقق.

إخلاء العقار وإنقاذ السكان

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء العقار من السكان وتأمينهم، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع اقتراب المواطنين، وتسهيل أعمال الإطفاء والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق، والوقوف على ملابساته وأسبابه.

حريق الحماية المدنية السيطرة على الحريق وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية

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