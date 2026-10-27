الرئيس السيسي يهنئ كازاخستان وتركمنستان و"سانت فينسنت والجرينادينز" بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

وأوفد سيادته السيد/ محمد عاصي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس سردار بردیمحمدوف رئيس تركمنستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة كذلك إلى فخامة السير/ ستانلي كيندريك جون حاكم عام سانت فينسنت والجرينادينز بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.