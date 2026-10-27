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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يتصدر والأهلي وصيف.. جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة الثامنة

الاهلي وبيراميييييدز
الاهلي وبيراميييييدز
إسلام مقلد

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأربعاء 28 أكتوبر وحتى السبت 31 أكتوبر، وسط منافسة قوية بين الأندية الساعية لتحسين مراكزها في جدول المسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، لتشتعل المنافسة بين فرق المقدمة مع اقتراب انطلاق جولة جديدة من البطولة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة على النحو التالي:

بيراميدز – 21 نقطة.

الأهلي – 17 نقطة.

الزمالك – 16 نقطة.

سيراميكا كليوباترا – 15 نقطة.

مودرن سبورت – 13 نقطة.

الاتحاد السكندري – 13 نقطة.

المقاولون العرب – 11 نقطة.

زد – 11 نقطة.

البنك الأهلي – 10 نقاط.

سموحة – 10 نقاط.

القناة – 8 نقاط.

بتروجت – 8 نقاط.

المصري – 8 نقاط.

وادي دجلة – 7 نقاط.

طلائع الجيش – 7 نقاط.

بترول أسيوط – 5 نقاط.

إنبي – 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

غزل المحلة – 4 نقاط.

الجونة – نقطتان.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

تقام مباريات الجولة الثامنة على مدار أربعة أيام، بداية من الأربعاء 28 أكتوبر، وحتى السبت 31 أكتوبر، وتشهد مواجهات قوية في صراع النقاط وتحسين المراكز.

مباريات الأربعاء 28 أكتوبر

تفتتح منافسات الجولة بمباراتين، حيث يلتقي البنك الأهلي مع المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساءً.

مباريات الخميس 29 أكتوبر

تتواصل المواجهات يوم الخميس بإقامة مباراتين، إذ يلعب مودرن سبورت أمام الأهلي في الخامسة مساءً، فيما يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة في الثامنة مساءً.

مباريات الجمعة 30 أكتوبر

يشهد يوم الجمعة إقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه بترول أسيوط فريق الجونة في الخامسة مساءً، بينما يلتقي القناة مع إنبي، ويواجه الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش، في الثامنة مساءً.

مباريات السبت 31 أكتوبر

تختتم منافسات الجولة الثامنة يوم السبت بثلاث مواجهات، إذ يلتقي أبو قير للأسمدة مع غزل المحلة في الخامسة مساءً، بينما تقام مباراتا بتروجت وسموحة، وسيراميكا كليوباترا وزد، في الثامنة مساءً.

وتتجه الأنظار خلال الجولة المقبلة إلى مواجهات فرق المقدمة، في ظل سعي بيراميدز للحفاظ على الصدارة، ومحاولة الأهلي تقليص الفارق، فيما يطمح الزمالك إلى حصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب، مع استمرار المنافسة بين بقية الأندية على المراكز المتقدمة والابتعاد عن مؤخرة الجدول.

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