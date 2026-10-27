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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.. المواعيد والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.. المواعيد والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.. المواعيد والقنوات الناقلة
ولاء عادل

تقام اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 مجموعة من المواجهات في عدد من البطولات الكروية، تتقدمها مباراة الهلال السعودي والشمال ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ولقاء آرسنال وفليتوود في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب مباريات مرتقبة في الدوري الإيطالي وكأس ألمانيا والدوري السعودي.

ويبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمتابعة أبرز المواجهات التي يشهدها جدول المنافسات الآسيوية والأوروبية.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

  • ساسولو × لاتسيو: 8:30 مساءً، عبر قناة stc tv.
  • روما × كالياري: 10:45 مساءً، عبر قناة stc tv.
  • تورينو × كومو: 10:45 مساءً، عبر قناة stc tv.

مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بإقامة عدد من المباريات، من بينها مواجهة الهلال السعودي والشمال، وفق المواعيد التالية:

  • دايجون سيتيزن × فيسيل كوبي: 1 ظهرًا، عبر قناة beIN Sports HD 3.
  • جوهور دار التعظيم × بورت أوثوريتي: 1 ظهرًا، عبر قناة beIN Sports HD 2.
  • كيوتو سانجا إف سي × نيوكاسل جيتس: 1 ظهرًا، عبر قناة beIN Sports HD 4.
  • شنجهاي بورت × كونج آن نهان دان: 1 ظهرًا، عبر قناة beIN Sports HD 1.
  • بكين جوان × جيونبك هيونداي موتورز: 3:15 عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 1.
  • راتشابوري × كاشيوا ريسول: 3:15 عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 2.
  • شباب الأهلي دبي × الاستقلال: 7 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.
  • الشمال × الهلال السعودي: 9:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

يشهد دوري أبطال آسيا 2 مواجهتين ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، وفق الجدول التالي:

  • السيب × إيست بنغال كلوب: 7 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.
  • الشرطة × الحسين: 9:15 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

تتواصل منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بمباراتين، أبرزها مواجهة آرسنال وفليتوود، وجاءت المواعيد كالتالي:

  • برادفورد × بيتربورو: 10:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.
  • فليتوود × آرسنال: 11 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

جدول مباريات كأس ألمانيا اليوم

تقام اليوم عدة مواجهات في كأس ألمانيا، بمشاركة أندية تسعى إلى مواصلة مشوارها في البطولة، وجاءت المواعيد كالتالي:

  • بوخوم × ماينز: 8 مساءً.
  • هامبورج × آينتراخت فرانكفورت: 8 مساءً.
  • إيسين × لايبزيج: 8 مساءً.
  • زونينهوف جروساسباخ × أوجسبورج: 8 مساءً.
  • بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن: 10:45 مساءً.
  • بوروسيا مونشنجلادباخ × كارلسروه: 10:45 مساءً.
  • إيلفيرسبيرج × إس في دارمشتات: 10:45 مساءً.
  • كولن × أونيون برلين: 10:45 مساءً.

موعد مباراة الدوري السعودي اليوم والقناة الناقلة

تتضمن مباريات الدوري السعودي مواجهة تجمع أبها والفيصلي، وفق الموعد التالي:

  • أبها × الفيصلي: 3:40 عصرًا، عبر قناة ثمانية (Thmanyah).
مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مباريات الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 دوري أبطال آسيا الدوري الإيطالي كأس ألمانيا الدوري السعودي

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