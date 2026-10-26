جوجل تربط رقم هاتفك تلقائيًا بحسابات أندرويد.. خطوات إيقاف الميزة وحذف الرقم

أثارت ميزة التحقق التلقائي من أرقام الهواتف على أجهزة أندرويد تساؤلات بشأن خصوصية المستخدمين، بعدما كشفت تقارير تقنية عن آلية تتيح لجوجل التحقق من رقم شريحة الاتصال وربطه بحسابات Google المسجلة على الهاتف، دون الحاجة إلى إدخال الرقم يدويًا في كل حساب، وهو ما دفع مستخدمين إلى البحث عن طريقة إيقاف الميزة والتحكم في البيانات المرتبطة بحساباتهم.

وبحسب تقرير نشره موقع Android Authority، فإن التحقق من رقم الهاتف قد يُفعّل تلقائيًا خلال إعداد أجهزة أندرويد، كما أشار سجل تغييرات خدمات Google Play الصادر في 8 سبتمبر 2025 إلى تشغيل عملية التحقق آليًا أثناء إعداد الهاتف، وبدأ بعض المستخدمين في الانتباه إلى هذه الآلية بعد تلقي رسائل بريد إلكتروني تفيد بإتمام التحقق من أرقام هواتفهم.

وتقول جوجل إن التحقق من رقم الهاتف يساعد في إتاحة عدد من الخدمات، من بينها استرداد الحسابات وتفعيل بعض ميزات المراسلة ومشاركة المحتوى، لكن النقاش حول الميزة يتركز على نطاق تطبيقها، خاصة عندما يستخدم الشخص أكثر من حساب على الجهاز نفسه، سواء كان حسابًا شخصيًا أو للعمل أو للاستخدامات الأخرى.

كيف تربط جوجل رقم الهاتف بحسابات أندرويد؟

تعتمد آلية التحقق على رقم الهاتف المرتبط بشريحة الاتصال الموجودة في الجهاز، وقد يمتد أثرها إلى حسابات Google المسجلة على الهاتف، وفقًا للمعلومات التي تناولها التقرير، كما يمكن أن تشمل حسابات تُضاف إلى الجهاز لاحقًا، وهو ما يعني أن المستخدم قد يحتاج إلى مراجعة إعدادات أكثر من حساب إذا كان يرغب في معرفة الأرقام المرتبطة بكل منها.

وقد يتكرر التحقق عند تغيير شريحة الاتصال أو رقم الهاتف، كما تشير المعلومات إلى إمكانية إعادة التحقق من الأرقام بصورة دورية، وتختلف التفاصيل المرتبطة بأي رسوم محتملة بحسب شركة الاتصالات والشبكة المستخدمة، لذلك يُفضل مراجعة شروط الخدمة لدى مزود الاتصالات قبل افتراض وجود رسوم أو تكاليف إضافية.

وتكمن أهمية هذه المسألة في أن رقم الهاتف لم يعد مقتصرًا على المكالمات والرسائل، بل أصبح وسيلة تستخدمها الخدمات الرقمية في التحقق من هوية المستخدم، واستعادة الحسابات، وتشغيل بعض خصائص المراسلة، وهو ما يجعل مراجعة إعدادات الرقم خطوة مهمة للأشخاص الذين يفصلون بين حساباتهم الشخصية والمهنية.

هل تستخدم جوجل رقم الهاتف في الإعلانات؟

تتيح إعدادات حساب Google للمستخدم التحكم في بعض أوجه استخدام رقم الهاتف عبر خدمات الشركة، بما في ذلك خيارات مرتبطة بتخصيص التجربة والخدمات المقدمة، لكن ربط رقم الهاتف بالحساب لا يعني بالضرورة استخدامه تلقائيًا في تخصيص الإعلانات، إذ لا تقدم المعلومات الواردة في التقرير دليلًا قاطعًا على أن جميع الأرقام التي يجري التحقق منها آليًا تُستخدم لهذا الغرض.

وتوضح جوجل في سياساتها أنها لا تبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين، بما في ذلك أرقام الهواتف، إلى جهات أخرى، ومع ذلك، فإن مراجعة إعدادات الخصوصية والمعلومات الشخصية تظل ضرورية، خصوصًا لمن يستخدمون عدة حسابات على الهاتف نفسه أو يرغبون في الحد من البيانات المرتبطة بحساباتهم.

خطوات إيقاف التحقق التلقائي من رقم الهاتف على أندرويد

يمكن للمستخدم مراجعة إعدادات التحقق من رقم الهاتف على جهاز أندرويد ومحاولة إيقاف الميزة من خلال الخطوات التالية، مع ملاحظة أن أسماء القوائم ومواقعها قد تختلف باختلاف إصدار النظام وطراز الهاتف:

1. افتح تطبيق Settings أو «الإعدادات» على هاتفك.

2. اختر Google للوصول إلى إعدادات خدمات جوجل.

3. انتقل إلى All services أو «كل الخدمات»، وقد يظهر القسم في بعض الأجهزة باسم Google services and preferences.

4. ابحث عن قسم Privacy & security أو «الخصوصية والأمان».

5. افتح خيار Phone number verification أو «التحقق من رقم الهاتف».

6. إذا ظهر خيار Verify phone numbers automatically، عطّله لإيقاف التحقق التلقائي.

وقد لا تظهر هذه الخيارات بالطريقة نفسها على جميع الأجهزة، لذلك إذا لم تجدها، يمكنك البحث داخل إعدادات جوجل أو مراجعة صفحة المساعدة الرسمية الخاصة بإصدار النظام المستخدم.

ومن المهم الانتباه إلى أن إيقاف التحقق التلقائي لا يعني بالضرورة حذف أرقام الهواتف التي سبق ربطها بالحسابات، إذ قد يحتاج المستخدم إلى مراجعة كل حساب بصورة مستقلة وإزالة الرقم منه إذا كان يرغب في ذلك.

كيف تحذف رقم الهاتف من حساب Google؟

إذا كان الهدف هو إزالة رقم الهاتف من أحد الحسابات، فيمكن مراجعة المعلومات الشخصية المسجلة فيه من خلال الخطوات التالية:

1. افتح صفحة حساب Google وسجّل الدخول إلى الحساب الذي تريد مراجعته.

2. انتقل إلى قسم Personal info أو «المعلومات الشخصية».

3. اختر Phone أو «الهاتف» لعرض الرقم المسجل.

4. افتح تفاصيل الرقم وابحث عن خيار الحذف أو الإزالة إذا كان متاحًا.

5. كرر الخطوات مع بقية الحسابات التي تستخدمها على الجهاز، لأن إزالة الرقم من حساب واحد لا تعني بالضرورة إزالته من جميع الحسابات الأخرى.

وقبل حذف الرقم، يُنصح بالتأكد من وجود وسيلة بديلة لاسترداد الحساب، مثل بريد إلكتروني مخصص للاسترداد أو خيارات التحقق الأخرى المتاحة، حتى لا يفقد المستخدم إحدى الوسائل التي قد يحتاج إليها عند تعذر تسجيل الدخول.

ماذا يحدث عند تعطيل التحقق التلقائي؟

قد يؤثر تعطيل التحقق التلقائي في بعض الخدمات التي تعتمد على رقم هاتف موثّق، وفقًا لما أورده التقرير، ومن بين الخدمات التي قد تتأثر بعض وظائف المراسلة عبر بروتوكول RCS في تطبيق Google Messages، إذ قد تعود المحادثات في بعض الحالات إلى الرسائل النصية القصيرة SMS.

وقد تتأثر أيضًا بعض خيارات استرداد الحساب التي تعتمد على رقم الهاتف، لكن طبيعة التأثير تختلف بحسب إعدادات الحساب والخدمات المستخدمة، لذلك لا ينبغي افتراض توقف جميع هذه الخدمات بمجرد تعطيل التحقق التلقائي.

ولهذا، يُفضل مراجعة وسائل استرداد الحساب والتأكد من تحديثها قبل تغيير الإعدادات، خاصة إذا كان رقم الهاتف هو الوسيلة الأساسية لاستعادة الوصول إلى الحساب، كما ينبغي التأكد من أن أي خدمة مهمة لا تعتمد على الرقم وحده في التحقق من الهوية.