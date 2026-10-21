قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم
طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟
الرئيس السيسي: إزالات بعض المقابر تم بسبب مشكلة المياه الجوفية
ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك
ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته
«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه
نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات
الرئيس السيسي يُوجّه بالانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030
الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين
لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب تحدث لك
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة للمستخدمين.. خلل غريب في سماعات جوجل يستهلك باقات الإنترنت بالكامل

سماعات جوجل
سماعات جوجل
احمد الشريف

اشتكى العديد من مستخدمي سماعات "جوجل هوم" الذكية من مشكلة تقنية غريبة ومزعجة جداً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رصد المستخدمون قيام السماعات باستهلاك باقات الإنترنت الخاصة بهم وتحميل كميات هائلة من البيانات دون علمهم.

استهلاك جنوني للإنترنت في الخفاء

وبحسب تقرير تفصيلي نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، لاحظ بعض أصحاب هذه السماعات ارتفاعاً غير طبيعي في استهلاك الإنترنت. 

وعند فحص أجهزة توزيع الإنترنت (الراوتر)، اكتشفوا أن سماعة جوجل هي السبب، وعلى سبيل المثال، قامت إحدى السماعات بتحميل 17 جيجابايت من البيانات خلال 24 ساعة فقط، رغم أن أصحابها لم يستخدموها في الاستماع للموسيقى أو توجيه أي أوامر صوتية. 

وفي حالة أخرى، وصل حجم التحميل إلى 132 جيجابايت خلال 30 يوماً فقط. وهذا الاستهلاك الضخم يهدد بإنهاء باقات الإنترنت المحدودة للمستخدمين بسرعة قياسية.

تحديثات فاشلة هي السبب المرجح

وأوضح التقرير أن سبب هذه المشكلة الغريبة قد يرجع إلى فشل النظام الداخلي للسماعة. 

فمن المرجح أن السماعة تحاول تحميل "سوفت وير" (نظام تشغيل) جديد من خوادم شركة جوجل، ولكن عملية التحميل تفشل لسبب غير معروف، فتقوم السماعة بإعادة المحاولة بشكل آلي ومستمر طوال اليوم مما يستهلك الإنترنت.

ولحسن الحظ، يبدو أن هذه المشكلة لا تؤثر على كل الأجهزة، بل تظهر في عدد محدود من سماعات "جوجل هوم" فقط، ولم تمتد لباقي الأجهزة الذكية مثل شاشات "نيست هاب".

جوجل تعترف وتعد بحل سريع

ويمكن لأي مستخدم التأكد من سلامة أجهزته بسهولة. فإذا كنت تمتلك "راوتر" من نوع "نيست واي فاي"، يمكنك الدخول لتطبيق "جوجل هوم"، ثم اختيار جهاز التوجيه، والضغط على قائمة "الأجهزة"، واختيار السماعة لمراجعة حجم استهلاكها للإنترنت. 

ومن جانبها، اعترفت شركة جوجل رسمياً بوجود هذا الخلل المزعج. وأكدت الشركة في بيان مقتضب للموقع التقني، أنها بدأت بالفعل في إرسال تحديث برمجي جديد عبر الإنترنت لحل هذه المشكلة بشكل نهائي وإيقاف هذا الاستنزاف غير المبرر للباقات.

سماعات جوجل جوجل هوم جوجل الراوتر السماعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

ترشيحاتنا

منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026 يسلط الضوء على إنجازات مشروعات النقل لتحقيق التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة

منتدى مصر 2026»

منتدى مصر 2026.. وزير الاتصالات: ضخ أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العشر سنوات الماضية

"مستقبل مصر للتنمية المستدامة"

مستقبل مصر للتنمية المستدامة: خطة متكاملة لتطوير بحيرة البردويل

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد