صدمة للمستخدمين.. خلل غريب في سماعات جوجل يستهلك باقات الإنترنت بالكامل

اشتكى العديد من مستخدمي سماعات "جوجل هوم" الذكية من مشكلة تقنية غريبة ومزعجة جداً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رصد المستخدمون قيام السماعات باستهلاك باقات الإنترنت الخاصة بهم وتحميل كميات هائلة من البيانات دون علمهم.

استهلاك جنوني للإنترنت في الخفاء

وبحسب تقرير تفصيلي نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، لاحظ بعض أصحاب هذه السماعات ارتفاعاً غير طبيعي في استهلاك الإنترنت.

وعند فحص أجهزة توزيع الإنترنت (الراوتر)، اكتشفوا أن سماعة جوجل هي السبب، وعلى سبيل المثال، قامت إحدى السماعات بتحميل 17 جيجابايت من البيانات خلال 24 ساعة فقط، رغم أن أصحابها لم يستخدموها في الاستماع للموسيقى أو توجيه أي أوامر صوتية.

وفي حالة أخرى، وصل حجم التحميل إلى 132 جيجابايت خلال 30 يوماً فقط. وهذا الاستهلاك الضخم يهدد بإنهاء باقات الإنترنت المحدودة للمستخدمين بسرعة قياسية.

تحديثات فاشلة هي السبب المرجح

وأوضح التقرير أن سبب هذه المشكلة الغريبة قد يرجع إلى فشل النظام الداخلي للسماعة.

فمن المرجح أن السماعة تحاول تحميل "سوفت وير" (نظام تشغيل) جديد من خوادم شركة جوجل، ولكن عملية التحميل تفشل لسبب غير معروف، فتقوم السماعة بإعادة المحاولة بشكل آلي ومستمر طوال اليوم مما يستهلك الإنترنت.

ولحسن الحظ، يبدو أن هذه المشكلة لا تؤثر على كل الأجهزة، بل تظهر في عدد محدود من سماعات "جوجل هوم" فقط، ولم تمتد لباقي الأجهزة الذكية مثل شاشات "نيست هاب".

جوجل تعترف وتعد بحل سريع

ويمكن لأي مستخدم التأكد من سلامة أجهزته بسهولة. فإذا كنت تمتلك "راوتر" من نوع "نيست واي فاي"، يمكنك الدخول لتطبيق "جوجل هوم"، ثم اختيار جهاز التوجيه، والضغط على قائمة "الأجهزة"، واختيار السماعة لمراجعة حجم استهلاكها للإنترنت.

ومن جانبها، اعترفت شركة جوجل رسمياً بوجود هذا الخلل المزعج. وأكدت الشركة في بيان مقتضب للموقع التقني، أنها بدأت بالفعل في إرسال تحديث برمجي جديد عبر الإنترنت لحل هذه المشكلة بشكل نهائي وإيقاف هذا الاستنزاف غير المبرر للباقات.