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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنفس اسم «كروم» وأيقونته.. تطبيق مزيف يتجاوز دفاعات جوجل ويتسلل إلى متجر «بلاي»

متصفح كروم
متصفح كروم
شيماء عبد المنعم

في اختراق لافت لإجراءات الأمان بمتجر جوجل بلاي؛ تمكن تطبيق مزيف من انتحال هوية متصفح كروم Chrome، مستقطبا أكثر من 100 ألف عملية، تثبيت قبل إزالته من المتجر. 

واستغل التطبيق اسم المتصفح الشهير وأيقونته للظهور بمظهر النسخة الأصلية، ما يسلط الضوء على مخاطر التطبيقات الاحتيالية وقدرتها على تجاوز أنظمة الفحص الخاصة بشركة جوجل، ويفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى فاعلية آليات الحماية في متاجر التطبيقات الرسمية.

تطبيق مزيف يتصدر نتائج البحث عن كروم

نجح التطبيق في تجاوز آليات الفحص الأمني التي تعتمد عليها جوجل، وظهر على المتجر الرسمي بجوار التطبيق الأصلي لمتصفح كروم، بل تموضع أعلى منه، ما قد يزيد احتمالات الخلط بين التطبيقين لدى المستخدمين.

ورغم أن النسخة الأصلية من كروم تجاوزت 10 مليارات عملية تنزيل، فإن خطورة الواقعة لا ترتبط بمنافسة التطبيق المزيف للنسخة الرسمية، بل بقدرته على خداع المستخدمين ودفعهم إلى تثبيته على أجهزتهم.

تطبيق مزيف يتصدر نتائج البحث عن كروم

وتكمن المخاطر المحتملة لهذا النوع من التطبيقات في إمكانية استخدامه لتنزيل شيفرات خبيثة من خوادم خارجية تعرف باسم القيادة والتحكم، وهي بنية يستخدمها المهاجمون لإرسال الأوامر إلى الأجهزة المصابة وتوزيع حمولات ضارة، أحيانا عبر تحديثات لاحقة للتطبيق.

تطبيق غريب لا يشبه متصفح كروم

كشف أحد مستخدمي منصة ريديت، بعد تثبيت التطبيق المزيف واختباره، عن سلوكيات غير مألوفة لا تتوافق مع الوظائف الأساسية لمتصفح الإنترنت.

وأوضح المستخدم أنه فوجئ بطلبات متعددة أثناء الإعداد الأولي، من بينها اختيار صورة رمزية (أفاتار) دون سبب واضح. 

وبعد استكمال الإعداد، انتقل إلى واجهة وصفها بأنها أقرب إلى تطبيق جهات اتصال غريب، يضم عددا كبيرا من الصور الرمزية المولدة بالذكاء الاصطناعي، بدلا من واجهة متصفح كروم المعروفة.

وأضاف أنه جرب إجراء محادثة عبر التطبيق، لكنه تلقى ردودا عشوائية، ما عزز شكوكه بشأن طبيعة التطبيق ووظيفته الفعلية.

وأشار المستخدم إلى أن التطبيق لم يبد نسخة مقلدة من متصفح Chromium، ولم تظهر له أثناء تجربته مؤشرات واضحة على وجود أدوات لتتبع المستخدمين أو سرقة المعلومات، بل بدا أقرب إلى تطبيق غير مألوف للتواصل أو جهات الاتصال، ولا يعني ذلك، مع ذلك، أن التطبيق كان آمنا أو خاليا من السلوكيات الضارة.
 

من لعبة Ball Bounce إلى تطبيق كروم مزيف

تعود الواقعة إلى تطبيق نشر في متجر جوجل بلاي في البداية تحت اسم Ball Bounce، باعتباره لعبة، قبل أن يغير مطوره اسمه في 30 سبتمبر إلى كروم، ويعدل أيقونته لتبدو مشابهة لأيقونة المتصفح الأصلي.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، ظهر التطبيق للمرة الأولى على المتجر في 22 أغسطس، ثم تحول إلى نسخة مزيفة تنتحل هوية كروم في 30 سبتمبر، ما يشير إلى استغلال صفحة تطبيق موجودة بالفعل لتغيير هويته وجذب عمليات تثبيت جديدة.

وتكشف الواقعة عن أحد التحديات الأمنية التي تواجه متاجر التطبيقات، إذ لا تقتصر مخاطر التطبيقات المزيفة على إنشاء برامج جديدة بأسماء مضللة، بل قد تشمل تغيير اسم تطبيق موجود وأيقونته بعد نشره، بما يسمح له بالظهور بمظهر منتج موثوق.

تطبيق مزيف جوجل كروم جوجل بلاي تطبيقات ضارة اختراق فحوصات جوج

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