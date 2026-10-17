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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صراع الشاشات الذكية.. هل يتفوق أبل هوم فيو على أجهزة جوجل وأمازون؟

أبل هوم فيو
أبل هوم فيو
احمد الشريف

دخلت شركة "أبل" بقوة إلى حلبة المنافسة في سوق الشاشات المنزلية الذكية بإعلانها عن جهازها الأول "هوم فيو". 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع هذا الوافد الجديد التفوق على الأجهزة العريقة والشهيرة من جوجل و أمازون؟

شاشة صغيرة تثير التساؤلات

وبحسب مقارنة تقنية مفصلة نشرها موقع "سي نت"، فإن جهاز "أبل هوم فيو" يتميز بتصميم أنيق وعصري جداً يشبه إلى حد كبير جهاز "إيكو شو" من أمازون، حيث ترتكز الشاشة على قاعدة دائرية تضم السماعات. 

ولكن، لاحظ الخبراء أن شاشة أبل صغيرة نسبياً، حيث يبلغ حجمها 7 بوصات فقط. وهذا الحجم يعتبر صغيراً مقارنة بالشاشات الكبيرة التي تقدمها أمازون وجوجل في أجهزتها الحديثة. 

وقد يجعل هذا الحجم الصغير من الصعب رؤية التفاصيل بوضوح عند مشاهدة الفيديوهات أو إجراء مكالمات الفيديو من مسافة بعيدة داخل الغرفة.

الذكاء الاصطناعي.. أبل مقابل الجميع

وأوضح التقرير أن المنافسة تشتعل في قدرات المساعد الصوتي، فبينما تعتمد أجهزة أمازون وجوجل على مساعدات صوتية قادرة على إجراء طلبات طعام وربطك بخدمات خارجية عديدة، تبدو قدرات مساعد أبل "سيري" في نسخته الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مركزة أكثر على إدارة أجهزة المنزل وفتح تطبيقات هاتفك الآيفون. 

ورغم أن "سيري" يتميز بالسرعة الفائقة والقدرة على البحث داخل رسائلك بدقة، إلا أنه ما زال يفتقر لبعض الخدمات الترفيهية والتجارية الواسعة التي يقدمها المنافسون.

الترفيه والموسيقى.. خيارات محدودة

ولفت الخبراء إلى نقطة مهمة تخص تشغيل الأغاني والفيديوهات. فأجهزة جوجل وأمازون تدعم عدداً كبيراً جداً من برامج الموسيقى والمسلسلات الشهيرة مثل "سبوتيفاي" و"نتفليكس" وغيرها. 

في المقابل، يبدو أن جهاز "أبل هوم فيو" سيركز بشكل أساسي على خدمات الشركة الخاصة مثل "أبل ميوزك" و"أبل تي في". 

و يعني هذا أن المستخدمين الذين يفضلون برامج وتطبيقات من شركات أخرى قد يجدون خياراتهم محدودة بعض الشيء عند استخدام شاشة أبل الجديدة.

نقطة التفوق.. سهولة التحكم وحماية الخصوصية

ورغم هذه التحديات، يتفوق جهاز أبل في نقطتين حاسمتين، سهولة الاستخدام وحماية الخصوصية. 

فالجهاز يرتبط بهاتفك الآيفون وباقي أجهزة أبل في المنزل بسلاسة تامة، ليصبح مركز تحكم سريع ودقيق للإضاءة والتكييف وكاميرات المراقبة. 

بالإضافة إلى ذلك، تركز أبل بقوة على معالجة أوامرك داخل أجهزتها نفسها دون إرسالها لشبكة الإنترنت المفتوحة، مما يضمن مستوى أمان عالياً جداً لعائلتك، وهو ما يجعله خياراً ممتازاً لعشاق منتجات أبل والباحثين عن الأمان المطلق. 

ويبدأ سعر الجهاز من 299 دولاراً، وهو سعر متقارب مع الأجهزة المنافسة في هذه الفئة.

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