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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيكاتشو يقتحم عالم أبل..إصدار محدود وصاعق من سماعة Beats Pill

بيكاتشو يقتحم عالم أبل..إصدار محدود وصاعق من سماعة Beats Pill
بيكاتشو يقتحم عالم أبل..إصدار محدود وصاعق من سماعة Beats Pill
لمياء الياسين

أكدت شركة أبل رسمياً التعاون المرتقب بين علامتها التجارية الصوتية Beats وسلسلة Pokémon الشهيرة، وذلك من خلال إطلاق إصدار خاص ومحدود من مكبر الصوت اللاسلكي Beats Pill بتصميم مستوحى بالكامل من شخصية Pikachu.
جاء هذا الإعلان عبر مقطع فيديو تشويقي قصير نشرته الحسابات الرسمية لشركة Beats by Dre، والذي يستعرض ملامح مكبر الصوت المحمول الشهير مع تأثيرات إضاءة وصواعق برقية باللون الأصفر والبنفسجي، تلميحاً لقدرات بيكاتشو الكهربائية.

 أشارت مواصفات وتفاصيل الإصدار الخاص أن التصميم والملحقات يأتي مكبر الصوت باللون الرمادي غير اللامع ومزيّن برسومات بوكيمون. كما يتضمن علبة مميزة وحبلاً للتعليق يحتوي على تعليقات (Charms) مخصصة تشمل كرة البوكيبول (Poke Ball)، وشعار Beats، وصاعقة بيكاتشو البرقية.


أما  المواصفات التقنية فقد يحافظ مكبر الصوت على المواصفات القوية لنسخة Beats Pill القياسية، بما في ذلك بطارية تدوم حتى 24 ساعة من التشغيل المتواصل، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP67، ودعم الصوت عالي الدقة (Lossless) عبر منفذ USB-C.

أما عن السعر وتوافر المنتج فيبلغ سعر السماعة 149.99 دولاراً أمريكياً. وسيكون متاحاً بشكل حصري ومحدود عبر موقع أبل الرسمي في ثلاث دول فقط هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، بالإضافة إلى متاجر Target في أمريكا وArgos في بريطانيا.

مقطع فيديو مكبر الصوت المحمول سعر السماعة مقطع فيديو تشويقي

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