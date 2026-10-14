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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد طول انتظار.. ريدمي تُعيد إحياء هاتفها المرتقب Redmi K100

هاتف Redmi K100
هاتف Redmi K100
لمياء الياسين

تستعد شركة ريدمي، العلامة التجارية التابعة لعملاق التقنية الصيني "شاومي"، لإطلاق هاتفها المرتقب Redmi K100 القياسي في السوق الصينية، وذلك بعد غيابه المفاجئ عن منصة الإعلان الرسمي في أغسطس الماضي، والتي شهدت وقتها إزاحة الستار عن شقيقيه الأكبر الكبار Redmi K100 Pro وK100 Pro Max.

وتُشير التسريبات إلى أن جدول إطلاق الهاتف بات وشيكاً للغاية، حيث تُخطط الشركة مبدئيًا لطرحه في الأسواق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ليكون بمثابة الحصان الأسود للشركة في فئة الهواتف القاتلة للهواتف الرائدة.

ثورة في البطارية والشاشة

ووفقاً للمُسرّب الشهير في قطاع التكنولوجيا Digital Chat Station، فإن الهاتف الجديد سيركز بشكل أساسي على تقديم تجربة أداء وألعاب غير مسبوقة. وتتضمن المواصفات المسربة المسندة إلى نماذج هندسية أولية ما يلي:

أما عن مواصفات الشحن فيأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة قياسية تقترب من 10000 مللي أمبير، وهي قفزة نوعية في عمر بطاريات الهواتف الذكية قد تجعلها نقطة الجذب الأولى للمستخدمين.

أما عن مواصفات الشاشة فيأتي الهاتف مزود بشاشة OLED مسطحة ضخمة يتراوح حجمها بين 6.8 و6.9 بوصة ومعدل تحديث فائق يصل إلى 185 هرتز، وهو ما يضمن سلاسة بصرية مطلقة تتفوق بها على معظم المنافسين.

هاتف Redmi K100

عتاد رائد وتجربة صوتية متميزة

وعلى صعيد الأداء، سيعتمد هاتف Redmi K100 على معالج كوالكوم الأحدث لعام 2024، Snapdragon 8 Elite، مدعوماً بشريحة عرض ثنائية مخصصة لرفع كفاءة الرسوميات واستقرار الإطارات أثناء الألعاب الثقيلة.

وفي خطوة لتعزيز التجربة الترفيهية، تعاونت ريدمي مع شركة Bose العالمية لضبط النظام الصوتي للهاتف، والذي سيعتمد على مكبرات صوت مزدوجة متناظرة. 

كما سيزود الهاتف بمستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية مدمج تحت الشاشة، ومحرك اهتزاز خطي مطور، إلى جانب حيازته على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

رهان السعر التنافسي

وعلى الرغم من التكتم الرسمي لشاومي حول تفاصيل الأسعار، إلا أن المؤشرات السوقية تتوقع أن ينطلق الطراز القياسي بسعر هجومي يبدأ من حوالي 450 دولارًا أمريكيًا. 

ويأتي هذا التقدير بالنظر إلى سعر Redmi K100 Pro الذي يبدأ في الصين من 3699 يوان (ما يعادل 550 دولاراً)، ما يمنح الإصدار العادي ميزة سعرية قوية لجذب شريحة أوسع من المستهلكين فور الإعلان الرسمي عنه.

شركة ريدمي بطارية ضخمة الهواتف الذكية عمر بطاريات سعر Redmi K100 Pro مكبرات صوت الألعاب الثقيلة

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