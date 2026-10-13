حياة جديدة لهاتفك القديم.. إطلاق نظام "لينيج أو إس 24" بميزات أندرويد 17

أطلقت مؤسسة "لينيج" رسمياً الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الشهير "لينيج أو إس 24"، ليمنح مستخدمي الهواتف القديمة تجربة أحدث وأسرع بدون أي تعقيدات.

أندرويد 17 يصل لموبايلك القديم

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، يعتمد هذا الإصدار الجديد بالكامل على خصائص نظام "أندرويد 17" الحديث.

ويعتبر نظام "لينيج أو إس" هو ببساطة نسخة معدلة ومخففة من أندرويد.

ويلجأ ملايين الأشخاص حول العالم لهذا النظام لتحديث أجهزتهم القديمة.

فالشركات المصنعة تتوقف عادة عن إرسال التحديثات الرسمية بعد سنوات قليلة من شراء الموبايل، وهنا يتدخل هذا النظام ليعيد هاتفك للعمل بسرعة وكفاءة، ويحميه من الثغرات الأمنية وكأنه جهاز جديد تماماً.

تصميمات جديدة تريح العين

وأوضح التقرير أن التحديث الجديد شهد تغييراً شاملاً في شكل التطبيقات الأساسية المدمجة داخل النظام، حيث حرص المطورون على إعادة تصميم واجهات البرامج لتصبح أكثر بساطة وراحة لعين المستخدم.

وتشمل هذه التغييرات برامج يومية أساسية تستخدمها باستمرار. وهذا التطوير يضمن لك التنقل بين القوائم، وقراءة رسائلك، وتصفح صورك بسلاسة تامة، دون الشعور بأي زحمة أو تعقيد مزعج في شكل الشاشة.

أداة بسيطة تنهي تعقيدات التثبيت

وكانت المفاجأة الأهم في هذا الإعلان هي الكشف عن "أداة تثبيت مبسطة" جديدة كلياً.

وفي السنوات الماضية، كان تغيير نظام الموبايل يتطلب خطوات برمجية معقدة ومخيفة للمستخدم العادي.

لكن هذه الأداة الذكية جاءت لتقوم بكل العمل الصعب والشاق نيابة عنك، فكل ما تحتاجه الآن هو توصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر، والضغط على أزرار قليلة واضحة.

لتقوم الأداة بمسح النظام القديم البطيء، وتثبيت الإصدار السريع الجديد بأمان تام في دقائق معدودة.

وبهذه الخطوة، تفتح الشركة الباب أمام أي شخص عادي لتجديد هاتفه بنفسه في المنزل، مما يوفر عليه تكلفة شراء جهاز جديد باهظ الثمن.