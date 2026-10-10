قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مين ميحبش أم الدنيا».. رئيس وزراء ماليزيا يعدد رموز مصر للرئيس السيسي
الغيابات شبح يهدد فرص الزمالك غدا أمام الأهلي
بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب
أرقام ووجوه جديدة ومفارقات تاريخية.. تفاصيل مثيرة قبل قمة الأهلي والزمالك
ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل
وزير الصحة: إطلاق مبادرة ورابطة للأطباء المصريين بالخارج
مفاجأة في سوق الذهب.. تطور مهم قد يغيّر اتجاه الأسعار
الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم السبت 10 أكتوبر
تقرير الطب النفسي يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل أسرة التجمع
رئيس وزراء ماليزيا: مصر شريك تاريخي في نشر العلم والمعرفة وتعزيز الروابط الثقافية
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام سامسون في الدوري التركي
رئيس وزراء ماليزيا: مصر حاضرة في وجدان الماليزيين.. وعلاقاتنا تمتد لآلاف السنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا ترم موبايلك القديم.. ابتكار يحول هاتف أندرويد إلى عقل روبوت يمشي ويتحرك بنفسه

ابتكار يحول هاتف أندرويد إلى عقل روبوت يمشي ويتحرك بنفسه
ابتكار يحول هاتف أندرويد إلى عقل روبوت يمشي ويتحرك بنفسه
شيماء عبد المنعم

نجح باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس UCLA، في تطوير روبوت بشري صغير يعتمد على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد لفهم البيئة المحيطة والتحكم في الحركة، في مشروع يهدف إلى خفض تكلفة تطوير الروبوتات وجعل تقنياتها متاحة للطلاب والباحثين.

ويحمل الروبوت اسم PhoneBot، ويعتمد على هاتف أندرويد عادي بدلا من استخدام كاميرات متخصصة ومكونات حوسبة مرتفعة التكلفة. 

وبحسب ما ذكره موقع “digitaltrends”، تبلغ تكلفة تصنيع الروبوت نحو 400 دولار، من دون احتساب سعر الهاتف، كما لا يتطلب تشغيله هاتفا حديثا، إذ نجح الباحثون في اختباره باستخدام أجهزة قديمة وأخرى اقتصادية.

ويبلغ ارتفاع PhoneBot نحو 48 سنتيمترا، فيما يصل وزنه إلى قرابة 1.8 كيلوجرام، ما يجعله مناسبا للاستخدام على المكاتب وفي بيئات الاختبار الصغيرة.

وخلال التجارب، تمكن الروبوت من المشي ومتابعة الأشخاص، فضلا عن النهوض مجددا بعد سقوطه إلى الأمام وارتطامه بالأرض، وهي قدرات توضح الدور الذي يمكن أن تؤديه الهواتف الذكية في تشغيل الأنظمة الروبوتية.

ابتكار يحول هاتف أندرويد إلى عقل روبوت يمشي ويتحرك بنفسه

الهاتف يتولى الرؤية ومعالجة البيانات
 

يعتمد PhoneBot على كاميرا الهاتف للتعرف على الأشخاص ومتابعتهم، فيما تستخدم المستشعرات المدمجة لرصد الحركة وتحديد اتجاه الجهاز. 

كما يعالج الهاتف تعليمات الحركة ويرسلها عبر شبكة Wi-Fi إلى حاسوب صغير يتولى التحكم في المحركات الـ13 التي تحرك الروبوت.

واختبر الباحثون النظام باستخدام أربعة هواتف أندرويد مختلفة، من بينها هاتف Honor 9 الذي طرح عام 2017، إلى جانب أجهزة اقتصادية أحدث من شركتي موتورولا وسامسونج.

وتمكنت الهواتف الأربعة من تنفيذ المهام الأساسية المطلوبة، إلا أن Honor 9 لم يدعم خاصية رسم الخرائط بسبب افتقاره إلى خدمات جوجل اللازمة لتشغيلها.

وتشير نتائج التجارب إلى إمكانية الاستفادة من الهواتف القديمة في مشروعات الروبوتات، بدلا من الاعتماد على أجهزة متخصصة قد ترفع تكلفة التطوير والتجربة.

قدرات محدودة وخطط للتطوير


على الرغم من إمكاناته، لا يزال PhoneBot نموذجا تجريبيا، ولا يمتلك أذرعا لتنفيذ المهام اليدوية، كما تقتصر قدرته على المشي حاليا على الأسطح المستوية، وتحد المحركات منخفضة التكلفة المستخدمة فيه أيضا من مقدار الوزن الذي يستطيع حمله.

ويخطط الباحثون لتطوير النظام بحيث يتمكن من التحرك فوق الأسطح غير المستوية، وإضافة أذرع خفيفة الوزن، إلى جانب نقل المزيد من قدرات معالجة الأوامر الصوتية مباشرة إلى الهاتف الذكي.

ويستند المشروع إلى أبحاث سابقة في مجال الروبوتات المعتمدة على الهواتف، من بينها منصة OpenBot ذات العجلات التي طورتها إنتل، لكن تطوير روبوت يسير على قدمين يطرح تحديات إضافية، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على التوازن وتنسيق حركة الأطراف.

ووفقا للورقة البحثية الخاصة بالمشروع، حسن الفريق أداء المشي من خلال تدريب البرمجيات على نماذج حركية معكوسة، بما يساعد على توزيع الجهد بصورة أكثر توازنا بين الساقين.

ويستهدف المشروع، المتاح ضمن نهج التطوير مفتوح المصدر، إتاحة تجارب الروبوتات بتكلفة أقل، لا منافسة الروبوتات البشرية التجارية مرتفعة السعر. 

ويراهن الباحثون على أن استخدام مكونات متوافرة بالفعل، مثل الهواتف الذكية القديمة، يمكن أن يسهل على الطلاب والباحثين تطوير أنظمة روبوتية واختبار أفكار جديدة دون الحاجة إلى ميزانيات كبيرة.

هاتف أندرويد قديم روبوت بشري هاتف ذكي PhoneBot Honor 9 الروبوتات البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد