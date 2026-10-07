قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2026
أحمد رؤوف: بطولة شمال أفريقيا «غالية».. ونجحنا في تجاوز هزيمة المغرب
شكوى جديدة ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية بسبب مُستحقات مُساعدي «ريبيرو»
ناصر الخليفي: الصدمة أربكت الإمارات أمام السعودية في نهائي «خليجي 27»
أحمد دياب يُهنئ منتخب الشباب بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية والتتويج ببطولة شمال إفريقيا
«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري
مهيب عبد الهادي يُهنئ السعودية بالتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة
السعودية تُهيمن على جوائز «خليجي 27» بعد التتويج باللقب
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمستخدمي سامسونج.. إطلاق تحديث أندرويد 17 لهواتف Galaxy S25 وFold 7

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

بدأت شركة "سامسونج" رسميًا في إطلاق التحديث المنتظر لنظام التشغيل "أندرويد 17"، ليصل أخيرًا إلى مستخدمي أحدث هواتفها الذكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وصول التحديث لأحدث الإصدارات

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، بدأت رسائل التحديث الجديد في الظهور فعليًا على شاشات هواتف "جالاكسي S25" و"جالاكسي Z Fold 7" القابل للطي. 

يعني هذا الإشعار أن أصحاب هذه الهواتف في أمريكا أصبح بإمكانهم الآن تحميل النظام الجديد، والاستمتاع فورًا بكل الميزات والتحسينات الإضافية التي طورتها جوجل مؤخرًا.

ماذا يضيف النظام الجديد لهاتفك؟

ويعتبر نظام التشغيل "أندرويد" بمثابة العقل البرمجي الأساسي الذي يربط بين كل قطع الموبايل ويدير عملها. 

ومع الإصدار رقم 17، ركزت الشركة بقوة على تحسين سرعة استجابة التطبيقات وتوفير استهلاك شحن البطارية بطريقة ذكية.

كما يضيف التحديث أشكالًا جديدة ومريحة للقوائم، وطرقًا مبتكرة لترتيب الإشعارات على شاشة القفل، لتجعل تصفحك اليومي أسهل وأكثر متعة.

متى يصل لباقي الدول؟

ورغم أن إطلاق هذا التحديث بدأ حصريًا داخل السوق الأمريكي في الوقت الحالي، إلا أن هذه الخطوة تعد بمثابة إشارة خضراء لباقي المستخدمين. 

فمن المعتاد أن تقوم سامسونج بطرح هذه التحديثات الضخمة على مراحل متتالية لضمان استقرار النظام. 

ولذلك، من المتوقع أن يصل إشعار التحديث المنتظر للمستخدمين في منطقتنا العربية وباقي دول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

نصيحة هامة قبل التحميل

وقبل أن تضغط على زر الموافقة للتحميل، ينصح الخبراء بضرورة تجهيز هاتفك بخطوات بسيطة. 

تأكد أولًا من اتصال الموبايل بشبكة إنترنت منزلية "واي فاي" سريعة ومستقرة، لتجنب استهلاك باقة هاتفك الشخصية، لأن مساحة ملفات التحديث تكون كبيرة جدًا. 

وتأكد أيضًا من شحن البطارية بنسبة تتجاوز النصف، لضمان اكتمال عملية التثبيت بأمان دون أن ينطفئ الجهاز فجأة.

سامسونج أندرويد 17 جالاكسي Z Fold 7 جالاكسي S25 واي فاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

المتهمة

نشرت مقاطع رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

المتهمين

يستغل بناته في التسول.. القبض على أب وابنتيه بالقليوبية

ارشيفية

أبوها وشقيقها وخالها.. حبس المتهمين بقتل سيدة العياط وإلقائها بترعة الجيزاوية

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد