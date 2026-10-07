لمستخدمي سامسونج.. إطلاق تحديث أندرويد 17 لهواتف Galaxy S25 وFold 7

بدأت شركة "سامسونج" رسميًا في إطلاق التحديث المنتظر لنظام التشغيل "أندرويد 17"، ليصل أخيرًا إلى مستخدمي أحدث هواتفها الذكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وصول التحديث لأحدث الإصدارات

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، بدأت رسائل التحديث الجديد في الظهور فعليًا على شاشات هواتف "جالاكسي S25" و"جالاكسي Z Fold 7" القابل للطي.

يعني هذا الإشعار أن أصحاب هذه الهواتف في أمريكا أصبح بإمكانهم الآن تحميل النظام الجديد، والاستمتاع فورًا بكل الميزات والتحسينات الإضافية التي طورتها جوجل مؤخرًا.

ماذا يضيف النظام الجديد لهاتفك؟

ويعتبر نظام التشغيل "أندرويد" بمثابة العقل البرمجي الأساسي الذي يربط بين كل قطع الموبايل ويدير عملها.

ومع الإصدار رقم 17، ركزت الشركة بقوة على تحسين سرعة استجابة التطبيقات وتوفير استهلاك شحن البطارية بطريقة ذكية.

كما يضيف التحديث أشكالًا جديدة ومريحة للقوائم، وطرقًا مبتكرة لترتيب الإشعارات على شاشة القفل، لتجعل تصفحك اليومي أسهل وأكثر متعة.

متى يصل لباقي الدول؟

ورغم أن إطلاق هذا التحديث بدأ حصريًا داخل السوق الأمريكي في الوقت الحالي، إلا أن هذه الخطوة تعد بمثابة إشارة خضراء لباقي المستخدمين.

فمن المعتاد أن تقوم سامسونج بطرح هذه التحديثات الضخمة على مراحل متتالية لضمان استقرار النظام.

ولذلك، من المتوقع أن يصل إشعار التحديث المنتظر للمستخدمين في منطقتنا العربية وباقي دول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

نصيحة هامة قبل التحميل

وقبل أن تضغط على زر الموافقة للتحميل، ينصح الخبراء بضرورة تجهيز هاتفك بخطوات بسيطة.

تأكد أولًا من اتصال الموبايل بشبكة إنترنت منزلية "واي فاي" سريعة ومستقرة، لتجنب استهلاك باقة هاتفك الشخصية، لأن مساحة ملفات التحديث تكون كبيرة جدًا.

وتأكد أيضًا من شحن البطارية بنسبة تتجاوز النصف، لضمان اكتمال عملية التثبيت بأمان دون أن ينطفئ الجهاز فجأة.