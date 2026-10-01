مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. سامسونج تُعلن عن أحدث هواتفها الاقتصادية

أضافت شركة سامسونج هاتفين جديدين من الفئة الاقتصادية إلى تشكيلتها، وهما Galaxy M08 وGalaxy F08، والمُدرجان ضمن قائمة الهواتف التي ستُطرح قريبًا.

يتميز كلا الطرازين ببطارية كبيرة، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، ودعم برمجي طويل الأمد كما يُقدمان حماية IP64 ومعالج MediaTek Helio G99+ مما يجعلهما إضافة مميزة لهذه الفئة.

مواصفات هاتفي سامسونج جالاكسي M08 وجالاكسي F08



يتميز هاتفا Galaxy M08 و Galaxy F08 بشاشة PLS LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.7 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل و16 مليون لون. تبلغ أبعاد الهاتفين 167.4 × 77.4 × 8.0 ملم ويزن كل منهما 197 جرامًا. يوفر تصنيف IP64 حماية ضد الغبار ورذاذ الماء، بينما يتولى مستشعر بصمة الإصبع الجانبي مهمة المصادقة البيومترية.

يتميز الهاتف بمعالج MediaTek Helio G99+ ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت. كما يدعم الهاتف بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، مما يوفر للمستخدمين مساحة إضافية للصور والفيديوهات والتطبيقات. يعمل كلا الهاتفين بنظام Android 17، مع ضمان ستة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وست سنوات من التحديثات الأمنية.

Galaxy M08 وGalaxy F08

تتألف الكاميرا الخلفية من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، بينما تتولى كاميرا بدقة 8 ميجابكسل التقاط صور السيلفي.

تدعم الكاميرا الرئيسية التركيز التلقائي والتقريب الرقمي حتى 10 أضعاف، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ويعمل كلا الهاتفين ببطارية سعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط، علمًا بأن الشاحن يُباع بشكل منفصل.

أضافت سامسونج أيضًا ميزات مثل البحث الدائري، والمشاركة السريعة،وتشمل خيارات الاتصال شبكة الجيل الرابع LTE، ودعم شريحتين SIM، وWi-Fi 5، وBluetooth 5.3، وGPS، ومنفذ USB Type-C، مع الإبقاء على منفذ سماعة رأس 3.5 ملم.

سعر وتوافر هاتفي سامسونج جالاكسي M08 وجالاكسي F08

سيتوفر هاتفا Galaxy M08 و Galaxy F08 قريبًا للشراء وكلاهما متوفر حاليًا بنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت. ولم تكشف سامسونج بعد عن أسعارهما أو خيارات الألوان أو تاريخ طرحهما في الأسواق.