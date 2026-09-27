لحماية البيئة أم زيادة الأرباح؟ سامسونج تتخلى عن كابل الشحن فما القصة؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية، رفعت شركة سامسونج لسقف سياسة خفض التكاليف إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أن بدأت في التخلي عن كابل الشحن (USB Type-C) بالكامل من علب بعض هواتفها الاقتصادية الجديدة، وذلك مثل هاتف Galaxy A07s وهاتف Galaxy A08.

تقليص النفقات

إلا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تجاوزت الشركة حدود تقليص النفقات على حساب تجربة المستخدم الأساسية؟

تكلفة إضافية

على الجانب الآخر تقتصر علب الإصدارات الاقتصادية الأخيرة فقط على جسم الهاتف، ودليل التشغيل السريع، وأداة إخراج شريحة SIM. وليجد المشتري نفسه أمام صندوق يفتقر لأدنى المقومات اللازمة وذلك لتشغيل الجهاز فور فض غلافه، مما يجبره على تحمل تكلفة إضافية لشراء شاحن وكابل متوافقين إذا لم يكن يمتلكهما مسبقاً.

وق بدأت شركة سامسونج تلك الخطوات مؤخرا عن قيامها بإزاله رأس الشاحن من سلسلة Galaxy S21، مبررة ذلك قيامها بحماية البيئة وتقليل النفايات الإلكترونية" إلا أن الفارق الكبير اليوم هو أن تلك السياسة كانت تستهدف الهواتف الرائدة التي يمتلك مستخدموها عادةً ملحقات سابقة، في حين تطبق الاستراتيجية الجديدة على الفئات الاقتصادية التي تبحث عن حلول متكاملة ومنخفضة التكلفة

.حماية البيئة أم زيادة الأرباح؟

يرى خبراء القطاع أن إزالة كابل الشحن يتجاوز المبررات البيئية ليتحول إلى أداة تجارية بحتة في محاولة لرفع هامش الربح.

من ناحية آخرى ، تنخفض تكاليف التصنيع والشحن وذلك بفضل صغر حجم الصناديق وخفتها، ومن ناحية أخرى، في محاولة من قبل شركة أبل لفتح سوقاً جانبية ضخمة لبيع الملحقات الأصلية بشكل منفصل

فبينما تسعى الشركات الكبرى لتعظيم أرباحها، يظل المستهلك ذو الميزانية المحدودة هو المتضرر الأكبر. إن تجريد علبة الهاتف من الكابل والشاحن معاً يهدد بتحويل "الهاتف الاقتصادي" إلى صفقة مكلفة غير مكتملة، مما قد يدفع شريحة واسعة من المستخدمين للبحث عن بدائل لدى شركات منافسة لا تزال تحافظ على المحتويات التقليدية داخل الصندوق.