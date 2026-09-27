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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«أوبو» تكشف التصميم الرسمي لهاتف K14 Plus وتؤكد خيارات الذاكرة وموعد الطرح

هاتف K14 Plus
هاتف K14 Plus
احمد الشريف

كشفت شركة "أوبو" (Oppo) الصينية رسمياً عن الصور والتصميم الكامل لهاتفها الذكي المرتقب "Oppo K14 Plus"، عبر تدشين صفحة مخصصة للهاتف على موقعها الرسمي في الهند، مؤكدة تفاصيل خيارات الذاكرة العشوائية وسعات التخزين ومواصفات العتاد، وذلك قبل موعد إطلاقه الرسمي المقرر في 29 سبتمبر الجاري.

ملامح التصميم الخارجي 

أفاد تقرير نشره موقع GSMArena المتخصص، بأن الصور الرسمية قدمت أوضح نظرة لهاتف أوبو الجديد؛ حيث سيتوفر بخيارين من الألوان هما الأبيض النجمي (Star White) والبرتقالي الشمسي (Solar Orange). 

ويحمل الغطاء الخلفي لكلا اللونين نقوشاً متطابقة مع عبارة نصية منقوشة في الزاوية اليمنى السفلية تنص على "Stay Cool. Stay Powered"، فيما يضم الجانب الأيمن زري التحكم بالصوت وزر الطاقة، مع منفذ "USB-C" وميكروفون رئيسي ودرج شريحة الاتصال ومنفذ السماعات الخارجية بالأسفل، وخلو الإطار من خطوط الهوائي مما يؤكد اعتماده على هيكل بلاستيكي متين.

تأكيد رسمي لخيارات الذاكرة 

أوضح التقرير أن أوبو حسمت الجدل المثار حول فئات الهاتف بعد أن اقتصرت الترويجات الأولية لمتجر "Flipkart" على نسخة 8 جيجابايت مع سعة 256 جيجابايت؛ حيث أكدت الشركة توفير ثلاثة خيارات متدرجة تشمل الإصدار الأساسي بذاكرة 6 جيجابايت مع تخزين 128 جيجابايت، وخياراً أوسط بذاكرة 8 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت، إلى جانب الطراز الأعلى بسعة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين داخلي، لإتاحة خيارات سعرية تناسب مختلف فئات المستخدمين.

شاشة أموليد فائقة السرعة

بين الموقع أن هاتف "Oppo K14 Plus" يعمل بمعالج "MediaTek Dimensity 7360 Max" ثماني النواة، مقترناً بنظام تبريد فائق يعتمد على غرفة بخار (Vapour Chamber) بمساحة تشتيت حراري واسعة تبلغ 5000 ملم مربع لضمان استقرار الأداء ومنع الاختناق الحراري أثناء المهام الشاقة. 

وتأتي الواجهة مدعومة بشاشة "AMOLED" مقاس 6.77 بوصة بدقة "1.5K" ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مع مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وواجهة تشغيل "ColorOS 16"، وحصول الهاتف على أعلى تصنيف لمقاومة الماء والغبار بمعيار "IP69K".

منظومة كاميرات متقدمة 

أشار التقرير إلى تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل تعتمد على مستشعر "Sony IMX480"، بينما تشتمل الكاميرا الخلفية المزدوجة على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري (OIS) مصحوباً بعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل للعزل (Bokeh). 

كما زود الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، في حين ستعلن أوبو عن الأسعار النهائية ومواعيد التوفر للبيع الفعلي خلال حدث الإطلاق المقرر يوم 29 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.

هاتف K14 Plus OPPO أوبو USB C

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