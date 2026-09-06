وحش الطاقة القادم.. أوبو تكشف رسميًا عن هاتف Oppo A7 Pro

مع اقتراب موعد إطلاقه الرسمي، كشفت التسريبات المصورة والملصقات الترويجية لهاتف Oppo A7 Pro عن ملامح تصميمه العصري وخيارات ألوانه المميزة. ولم يقتصر الأمر على التصميم فحسب، بل حسم الإعلان التشويقي الأحدث الجدل حول مواصفاته التقنية، ليكشف رسمياً عن سعات الذاكرة، وأبرز الميزات الرئيسية التي سينافس بها الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo A7 Pro رسميًا

يأتي هاتف Oppo A7 Pro ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير، ما يجعلها إحدى أبرز ميزاته

يتوفر الهاتف بخيارين من حيث سعة الذاكرة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، مما يمنح المستخدمين خيارين للذاكرة مع الحفاظ على سعة تخزين 256 جيجابايت في كلا الخيارين.

يتميز الهاتف بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز. من المفترض أن يوفر معدل التحديث الأعلى سلاسة أكبر في التمرير والرسوم المتحركة، بينما تهدف شاشة OLED إلى تقديم درجات سوداء أعمق وتباين أفضل. كما تُبرز المعلومات الرسمية تصنيف IP69K، مما يدل على تركيز قوي على الحماية من الماء والغبار.

تقول شركة أوبو أن الهاتف يستخدم هيكلاً معززاً مصمماً لتحمل السقوط والصدمات اليومية، مما يشير إلى أن الجهاز موجه للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للمتانة إلى جانب سعة البطارية.

ميزات هاتف Oppo A7 Pro رسميًا

يعمل هاتف Oppo A7 Pro بنظام ColorOS 16 ويتضمن ميزات حماية من الاحتيال تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تشمل هذه الميزات تنبيهات المكالمات الاحتيالية، والكشف الفوري عن تبديل الوجوه، والتعرف على عمليات الاحتيال عبر التطبيقات، حيث صُمم النظام لتوفير حماية إضافية أثناء المكالمات والتفاعلات الأخرى.

سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأبيض ، والوردي والبني ومن المقرر طرح الهاتف في يوم 11 سبتمبر لم يُكشف عن سعر الهاتف بعد