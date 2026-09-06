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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تكنو تستعرض هاتفاً ثورياً بدون حواف وشاشة كاملة بملتقى IFA 2026

تكنو
تكنو
احمد الشريف

استعرضت شركة "تكنو" (Tecno) الصينية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض "IFA 2026" ببرلين، نموذجاً اختبارياً لـ هاتف ذكي ثوري خالٍ تماماً من الحواف تحت اسم "Next-Gen Bezelless Concept"، مقدمة شاشة غامرة بحواف صفرية تبلغ 0 ملم مع معالجة برمجية ذكية لمنع اللمسات غير المقصودة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع ZDNET التقني المتخصص.

شاشة صفرية الحواف 

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب المتخصص براخار خانا عقب تجربة حية للجهاز في حدث "Showstoppers"، أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد ويقدم شاشة تمتد حتى أقصى أطراف الهيكل دون وجود أي إطار أسود مرئي. 

وأكدت تكنو أن الوصول إلى هذا الإنجاز الهندسي تطلب تطبيق تقنيات "التكديس الداخلي المتقدم، وإعادة الهندسة الهيكلية، والتغليف المبتكر لطبقات الشاشة"، مما أتاح إخفاء دارات التوصيل الإلكترونية بالكامل ونقل المستشعرات دون التضحية بمتانة الإطار العام.

معالجة مشكلة اللمس العرضي

أشار المصدر إلى أن التجربة العملية للهاتف أثبتت كفاءة استثنائية في تجنب "اللمسات الكاذبة" أو العرضية التي كانت تشكل العائق الأكبر أمام انتشار الشاشات عديمة الحواف؛ حيث لم يسجل الهاتف أي استجابة خاطئة عند ملامسة راحة اليد لأطراف الشاشة أثناء التصفح وتشغيل الكاميرا والتنقل السريع بين التطبيقات، مما أتاح الإمساك بالجهاز براحة تامة دون الحاجة لحذر مفرط، ليقدم تجربة بصرية فائقة الانغماس تتفوق على الهواتف التقليدية المطروحة في الأسواق.

ظهر ثلاثي الأبعاد بالعين المجردة دون نظارات خاصة

اوضح تقرير موقع ZDNET أن المفاجأة الإضافية في تصميم الهاتف تمثلت في الغطاء الخلفي؛ حيث ابتكرت تكنو تصميماً زهرياً يعتمد على تقنية الخداع البصري والظلال المدمجة لإنتاج تأثير ثلاثي الأبعاد (3D effect) يمكن رؤيته بالعين المجردة بوضوح دون الحاجة لارتداء أي نظارات خاصة، مما يمنح ظهر الهاتف عمقاً جمالياً مميزاً وحيوية غير مألوفة في الهواتف المسطحة.

مرحلة النماذج الأولية 

ذكرت شركة تكنو أن الهاتف لا يزال حالياً في مرحلة النموذج الاختباري الأولي (Concept Prototype) ولا توجد خطط لطرحه تجارياً في الأسواق في المدى القريب، لكن استعراضه يثبت الجدوى العملية لتصنيع هواتف عديمة الحواف بالكامل، خاصة في ظل التسريبات التي تشير إلى سعي شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون بدون حواف في عام 2027 احتفالاً بذكراه العشرين، مما يعزز مكانة تكنو كعلامة سباقة في ابتكار تصاميم الهواتف المستقبلية.

تكنو TECNO IFA 2026

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