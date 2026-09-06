إسرائيل تنذر سكان عربصاليم بالإخلاء .. وتصعيد جديد جنوب لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا إلى سكان أحد المباني في منطقة عربصاليم، داعيًا إياهم إلى إخلائه، مشيرًا إلى أن «السكان يتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله».

وبعد توسع الغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني خلال اليومين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيشن غارات جديدة ردًا على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه جنوده.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في بيان اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية ستشن غارات في جنوب لبنان، بعدما أطلق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين في «المنطقة الأمنية».

وجاء ذلك بعدما شن سلاح الجو الإسرائيلي، أمس السبت، غارات على عدة أهداف في وادي السلوقي ووادي الحجير، فضلًا عن قرية المنصوري قرب مدينة صور.

كما عمد الجيش الإسرائيلي إلى زرع ألغام وتفجير عشرات المباني والمنشآت السكنية في قرية بني حيان، التي تُعد معقلًا لحزب الله.

وأدى التصعيد، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 37 آخرين خلال يوم واحد.

وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع إفادة مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية ناقشت إقامة منطقة أمنية جديدة تكون أقرب إلى الحدود.

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية ستتمركز على عمق يتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات من الحدود مع لبنان.

ومنذ تفجر الحرب في الثاني من مارس الماضي، إثر إطلاق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ارتفع عدد القتلى، وفقًا للأرقام الواردة في التقارير، إلى 4359 شخصًا، بينما بلغ عدد المصابين 12 ألفًا و362 شخصًا.

ويأتي ذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين في 19 يونيو الماضي، في ظل استمرار التوتر والتصعيد الميداني في مناطق عدة بجنوب لبنان.