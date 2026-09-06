لا خوف من تسونامي .. مطار جاكرتا يلغي مئات الرحلات الجوية بسبب رماد بركان «كراكاتوا»

أعلن مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا أنه علق العديد من الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب الرماد المتصاعد من بركان كراكاتاو.

وكان من المقرّر في البداية أن يستمر التوقف حتى الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولكن تم تمديده حتى الساعة 9:30 صباحًا على الأقل بالتوقيت المحلي.

وتسبّب ثوران بركان "أناك كراكاتوا" في إندونيسيا، الأحد، في تعليق مئات الرحلات الجوية بمطار سوكارنو-هاتا الدولي في العاصمة جاكرتا، بعد تصاعد الرماد البركاني ووصوله إلى أجواء المطار، فيما أوقفت مدارس أنشطة عدة وألغى صيادون رحلاتهم البحرية خشية تداعيات الثوران.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن هذا التعليق، الذي يمثل تمديدا لتوقف كان مقررًا حتى الساعة 5:30 صباحًا، أثر على 209 رحلات من بينها عدة رحلات دولية.

وأضافت الوزارة في بيان أن أناك كراكاتاو بدأ الثوران في وقت متأخر يوم الجمعة، وأن الرماد البركاني رُصد في المطار في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال بيرتون بانجايتان، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث (بي.إن.بي.بي)، إن انتشار الرماد البركاني عطل الأنشطة في منطقة لامبونج بجزيرة سومطرة ومنطقة بانتن في جاوة.

وأضاف "تحث وكالة تخفيف آثار الكوارث (بي.إن.بي.بي) المواطنين على التزام الهدوء مع زيادة اليقظة.. وفي حال تساقط الرماد، يُنصح الناس بارتداء الكمامات ووسائل حماية العينين، وتقليل الأنشطة الخارجية، وتغطية مصادر المياه، وتوخي الحذر عند القيادة، إذ يمكن للرماد البركاني أن يقلل الرؤية".

وأوضحت وكالة تخفيف آثار الكوارث، السبت، أنه لا يوجد خطر وشيك من وقوع موجات تسونامي ناجمة عن البركان.

وألغت عدة مدارس أنشطتها، السبت، بعدما عانى طلاب وسكان محليون من تهيج في العينين جراء الرماد، كما أوقف صيادون رحلات الصيد البحرية، وفق وسائل إعلام محلية.

ودعت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السكان إلى التزام الهدوء ورفع مستوى اليقظة، موصية بارتداء الكمامات ووسائل حماية العينين في حال تساقط الرماد، وتقليل الأنشطة الخارجية، وتغطية مصادر المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الرماد البركاني.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأن سحب الرماد وصلت إلى ارتفاع نحو 20 ألف قدم (6 آلاف متر) على الجانب المواجه لجزيرة جاوة، بينما امتدت سحابة بركانية إلى ارتفاع يصل إلى 50 ألف قدم (15 ألف متر) على الجانب المواجه لجزيرة سومطرة وأجزاء من إقليم بانتن في جاوة.

ويقع بركان "أناك كراكاتوا" في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ضمن الأرخبيل الإندونيسي الواقع على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا متكررًا للزلازل والثورات البركانية.