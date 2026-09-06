مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-9-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط منافسة قوية بين الأندية لحصد الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى العديد من المواجهات البارزة، وفي مقدمتها مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهة طرابزون سبور أمام جنتشلربيرليجي في الدوري التركي، وكذلك مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم مجموعة من المواجهات القوية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، أبرزها مباراة جورماهيا الكيني أمام بيراميدز في الثالثة عصرًا، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

ويلتقي ويـفيز مع أورلاندو بايريتس في الثانية والنصف ظهرًا، بينما يواجه باسا دو سونجو نظيره بيترو أتلتيكو في الرابعة عصرًا.

كما يلعب نسور الكونجو ضد الجيش الرواندي في الخامسة مساءً، وكولومب أمام الملعب المالي، وميدياما ضد تي بي مازيمبي في السادسة مساءً.

وفي السادسة والنصف مساءً، يلتقي أسكو كارا مع أسيك ميموزا، وجمعية نيجيليك مع مولودية الجزائر، بينما يواجه المغرب الفاسي فريق رحيمو في العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

تتواصل منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية اليوم، حيث يلتقي مقديشو سيتي مع نادي كيتارا في الرابعة عصرًا.

وفي الثامنة مساءً، يخوض فريق زد مواجهة أمام جيبوتي تيليكوم، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي اليوم بعدد من المباريات القوية، حيث يلتقي إيفرتون مع مانشستر يونايتد في الرابعة عصرًا، في مباراة تنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي السادسة والنصف مساءً، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين آرسنال وتشيلسي، والتي تنقل عبر القناة ذاتها.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني عدة مواجهات، أبرزها مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الخامسة والربع مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أوساسونا في السابعة والنصف مساءً، بينما يواجه مالاقا نظيره ليفانتي في التوقيت نفسه، على قناة بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً، يلعب إسبانيول أمام إشبيلية عبر قناة بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشهد منافسات الدوري التركي اليوم مواجهات عديدة، حيث يلتقي كوروم بلديسبور مع أيوب سبور، وقاسم باشا مع آميد سبورتيف في الخامسة مساءً.

وفي الثامنة مساءً، يواجه كوجالي سبور نظيره سامسون سبور، بينما يلتقي طرابزون سبور مع جنتشلربيرليجي، في مباراة تنقل عبر قناة بي إن سبورتس 5.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تختتم أبرز مواجهات اليوم في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي فروسينوني مع فينيسيا، وبارما أمام مونزا في الرابعة عصرًا.

وفي السابعة مساءً، يواجه بولونيا فريق ساسولو، بينما تقام القمة المنتظرة بين يوفنتوس وميلان في التاسعة و45 دقيقة مساءً، وتنقل جميع هذه المباريات عبر شبكة إس تي سي الرياضية.



