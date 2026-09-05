تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 إلى مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات حول العالم حيث تشهد ملاعب أوروبا والسعودية وإفريقيا والشرق الأوسط مباريات مرتقبة في عدد من المسابقات.

وتبرز مواجهة الاتحاد أمام النصر في الدوري السعودي كواحدة من أهم مباريات اليوم، إلى جانب قمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي بالإضافة إلى عدد من اللقاءات القوية في الدوريات الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والتركي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

إيجل نوار × الهلال أم درمان – 4:00 عصرا

المريخ × باور ديناموز – 8:00 مساء

جابورون يونايتد × يانج أفريكانز – 8:00 مساء

الإفريقي × ديوليبا أي سي – 9:00 مساء

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد × بورنموث – 2:30 ظهرا – beIN Sports HD 1

برينتفورد × سندرلاند – 5:00 مساء – beIN Sports HD 5

برايتون × ليدز يونايتد – 5:00 مساء – beIN Sports HD 3

فولهام × كريستال بالاس – 5:00 مساء – beIN Sports HD

مانشستر سيتي × كوفنتري سيتي – 5:00 مساء – beIN Sports HD 1

نوتنجهام فورست × توتنهام – 5:00 مساء – beIN Sports HD 2

هال سيتي × أستون فيلا – 7:30 مساء – beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو × أتلتيكو مدريد – 5:15 مساء – beIN Sports HD 6

رايو فاليكانو × راسينج سانتاندير – 7:30 مساء – beIN Sports HD 2

فياريال × ديبورتيفو لاكورونيا – 10:00 مساء – beIN Sports HD 2

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا × تورينو – 4:00 عصرا – stc tv

إنتر ميلان × نابولي – 7:00 مساء – stc tv

روما × أتالانتا – 9:45 مساء – stc tv

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس × لوريان – 6:15 مساء – beIN Sports XTRA 1

لوهافر × بريست – 9:45 مساء – beIN Sports HD 4

نيس × لومان – 9:45 مساء – beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × يونيون برلين – 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ × إيلفيرسبيرج – 4:30 عصرا

هوفنهايم × بوروسيا دورتموند – 4:30 عصرا

بادربورن × فرايبورج – 4:30 عصرا

فيردر بريمن × لايبزيج – 4:30 عصرا

شالكه 04 × بايرن ميونخ – 7:30 مساء

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

إيرزوروم سبور × كونيا سبور – 5:00 مساء – beIN Sports HD 1

فنربخشة × بشكتاش – 8:00 مساء– beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الإسكتلندي

أبردين × كيلمارنوك – 5:00 مساء

دندي يونايتد × فالكيرك – 5:00 مساء

رينجرز × ماذرويل – 5:00 مساء

سانت ميرين × سيلتيك – 10:00 مساء

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيصلي × الحزم – 6:50 مساء – Thmanyah 2

التعاون × الفتح – 6:55 مساء – Thmanyah 1

الاتحاد × النصر – 9:00 مساء – Thmanyah

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة

الريان × الدحيل – 5:00 مساء – ALKASS 5

السد × الغرافة – 7:15 مساء – ALKASS 5

مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

بني ياس × حتا – 4:45 مساء – Abu Dhabi Sports 2

الشارقة × يونايتد – 4:45 مساء – Abu Dhabi Sports 1

شباب الأهلي دبي × الجزيرة – 7:15 مساء – Abu Dhabi Sports 1