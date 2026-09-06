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سيف زاهر: عمرو الجزار على رادار الانضمام لمنتخب مصر .. وحارس مرمى آخر في الحسابات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: عمرو الجزار على رادار الانضمام لمنتخب مصر .. وحارس مرمى آخر في الحسابات

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود لاعبين في الدوري المصري تحت متابعة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، أبرزهم عمرو الجزار مدافع الأهلي.

وقال زاهر عبر قناة أون سبورت :"في بعض اللعيبة على رادار الكابتن حسام حسن، عمرو الجزار واحد منهم على طول وش كده، الجزار واحد منهم".

وأضاف: "عشان الأمور تكون واضحة".

وتابع الإعلامي: "كمان في حارس مرمى تاني في الدوري المصري، الكابتن حسام حاطط عينيه عليه".

وأشار إلى إمكانية انضمام أكثر من حارس للمنتخب، قائلاً: "وممكن يبقى فيه في الحتة اللي فيها تالت ورابع، يبقى عنده وجهة نظر مختلفة".

وأشاد زاهر: "في الحقيقة، حراس قدموا مردود كبير جدًا جدًا جدًا، ورائع جدًا".

وتابع :""مش عايز أقول أسامي، لأني لم اتكلمت مع حد من الجهاز الفني".

وأضاف: "أنا لو هقول أسامي النهارده ممكن أهز مستوى، أدربكه، دماغه تكبر، يطلع يستحمل الضغط، ميستحملش الضغط".

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على الحفاظ على تركيز اللاعبين، قائلاً: "مش عايزين يكون فيه أي ضرر في أي قصة ولا أي موضوع".

الإعلامي سيف زاهر سيف زاهر الدوري المصري حارس للمنتخب الجهاز الفني

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