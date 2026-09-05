منتخب مصر 2010 يفوز على زد بنتيجة 6-4 في أولى تجاربه الودية

فاز منتخب مصر، مواليد 2010 ، بقيادة عبدالستار صبرى، على فريق زد الذي يضم مزيج من لاعبي2009 و2010، بنتيجة 6-4 في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين، اليوم، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

سجل أهداف منتخب مصر كل من: محمد علي (من ركلة جزاء)، محمد هيثم "عفروتو" ، محمود محفوظ "هدفين"، ياسين تامر المهدي "هدفين".

حضور شوقى غريب

شهدت المباراة حضور شوقى غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة في إطار متابعته للمنتخبات الوطنية، وأقيمت من 3 أشواط، بناءً على الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين، بهدف منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وتحقيق أقصى استفادة فنية من المباراة.

قرعة بطولة تصفيات شمال أفريقيا

وأجريت مؤخراً قرعة بطولة تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين، مواليد 2010، التي تستضيفها تونس في الفترة من 21 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب؛ ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة تونس يوم 26 سبتمبر، ثم مباراة ليبيا يوم 29 سبتمبر، قبل أن تختتم مبارياتها بمواجهة الجزائر يوم 2 أكتوبر.