البداية أمام أنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة

يبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التحضير مبكرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن برنامج إعداد منتخب مصر، بالتزامن مع الاستعداد لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إقامة المباراة أمام جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء المعسكر القادم للفراعنة، والذي يتضمن مباراتين رسميتين أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، ثم جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته في جوبا.

مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة:

مصر × أنجولا

25 سبتمبر — استاد القاهرة

الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027

جنوب السودان × مصر

29 سبتمبر — جوبا

الجولة الثانية من التصفيات مصر × جنوب أفريقيا

4 أكتوبر — استاد القاهرة

مباراة ودية