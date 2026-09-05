قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية
الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة مقبض باب شقة بالإسكندرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 1375 قتيلا
التطوير مستمر.. الطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البداية أمام أنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التحضير مبكرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن برنامج إعداد منتخب مصر، بالتزامن مع الاستعداد لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إقامة المباراة أمام جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء المعسكر القادم للفراعنة، والذي يتضمن مباراتين رسميتين أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، ثم جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته في جوبا.

مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة:

مصر × أنجولا

25 سبتمبر — استاد القاهرة

 الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027

 جنوب السودان × مصر

29 سبتمبر — جوبا

الجولة الثانية من التصفيات مصر × جنوب أفريقيا

 4 أكتوبر — استاد القاهرة

 مباراة ودية

منتخب منتخب مصر كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

أرشيفية

باحث سياسي: ترامب يبحث عن مخرج من حرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

صورة ارشيفية

أستاذ علوم سياسية: واشنطن تتجه للضغط الاقتصادي بعد تعثر الحسم العسكري في إيران

صورة ارشيفية

جهود الدولة لحماية نهر النيل وإزالة جميع التعديات ..تفاصيل

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد