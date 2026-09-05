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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم حافظ: فتوح لاعب كبير.. وماتش أستراليا كان الأصعب في كأس العالم

فتوح
فتوح
ياسمين تيسير

شدد كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر ونادي بيراميدز، على أن مباراة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم كانت أصعب من مباراة الأرجنتين، بسبب مشاركته كأساسي للمرة الأولى، واعتماد لاعبي منتخب أستراليا على المجهود البدني والجري الكثير أكثر من لعب الكورة، عكس منتخب الأرجنتين.

وقال "حافظ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: شاركت في مباراة بلجيكا كبديل لأحمد فتوح، وكان عندي إحساس إني سأشارك قبل انطلاق البطولة في هذه المباراة تحديدًا.

وأضاف: شاركت في مباراة أستراليا وربنا كرمني وصنعت هدف، ثم ربنا كرمني أكثر في مباراة الأرجنتين، الحمد لله عندي ثقة كبيرة دائمًا في إمكانياتي وقدراتي وفي دعم ربنا لي، اجتهد وأسعى وأترك النتيجة على الله.

وتابع ظهير أيسر نادي بيراميدز: منذ وصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكابتن حسام حسن لا يتحدث إلا عن ضرورة إسعاد الشعب المصري، وضرورة تقديم بطولة مميزة وعمل تاريخ لأنفسنا، الحمد لله هذه المشاعر وتلك الكلمات وصلت للاعبين بالشكل المطلوب، استطعنا تنفيذ ما أراده المدرب وفرحنا الشعب المصري وعملنا تاريخ جيد لأنفسنا في أقوى بطولة، الحمد لله راضيين عن أنفسنا وعن كل ما قدمناه.

وأردف: ربنا لا يضيع تعب ومجهود أحد، كنت قريبًا من التواجد في نسخة 2018، لكن لم يكن هناك نصيب، وربنا عوضني بالمشاركة في نسخة 2026 التاريخية، ما حدث كرم كبير من ربنا ومعجزة كبيرة أن أشارك مع هذه المجموعة وأكون جزء من هذا الجيل التاريخي.

وأنهى كريم حافظ حديثه: أحمد فتوح لاعب كبير وإنسان جميل وقلبه أبيض، نتواجد دائمًا معًا وموضوع المشاركة متروك لأقدار الله واختيارات المدرب، وهذا أحد أسباب نجاح المجموعة في تحقيق ما وصلنا إليه، كلنا كنا على قلب رجل واحد.

فتوح منتخب مصر كأس العالم بيراميدز كريم حافظ

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