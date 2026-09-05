أسوان : تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بالرديسية بتخفيضات 40 %

تم تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بمدينة الرديسية ، وذلك من خلال جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الرديسية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة المعارض والأسواق لبيع مختلف السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين ، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027، وبرعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

تخفيضات تصل إلى 40 % على مستلزمات المدارس



ويستهدف المعرض توفير إحتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة ، حيث يضم مجموعة متنوعة من مستلزمات المدارس ، تشمل الشنط المدرسية والزى المدرسى والأحذية، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 40 % بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ، خاصة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد .

توفير إحتياجات الطلاب بأسعار مناسبة



ويأتى تنظيم المعرض فى إطار جهود محافظة أسوان للتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ التى توفر السلع والمستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بما يحقق التوازن فى الأسواق ، ويسهم فى تلبية إحتياجات الأسر ، وخاصة مع المواسم التى تشهد زيادة فى الطلب على مستلزمات المدارس .

مستلزمات مدرسية

متابعة ميدانية لضمان إنتظام العمل بالمعرض



وفى هذا الإطار ، تابع علاء الدين ممدوح رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية تنفيذ المعرض ، والذى يأتى بالتعاون مع جمعية المستقبل لتنمية المجتمع ، مع التأكيد على توفير مختلف المستلزمات المدرسية المطلوبة للمواطنين ، والإستفادة من التخفيضات المقدمة على المنتجات المعروضة .



يعكس تنظيم معرض مستلزمات المدارس بالرديسية حرص محافظة أسوان على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر مع قرب بدء العام الدراسى الجديد من خلال توفير الإحتياجات المدرسية الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة بما يسهم فى تلبية إحتياجات الطلاب ودعم المواطنين.