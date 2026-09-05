انت مش دريان بنفسك.. عمر كمال عبدالواحد يكشف كواليس "خناقته" مع عموته

كشف عمر كمال عبد الواحد نجم المقاولون العرب الحالي و النادي الأهلي السابق عن كواليس مشادته مع الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المران.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن عبر قناة dmc: "أنا خلصت إعارتي من سيراميكا كليوباترا ووصلتن رسالة على الجروب إن كل اللاعبين هترجع في يوم محدد".

وتابع: “رجعت واتقال لنا إن الحسين عموتة عايز 30 لعيب يشوفهم في الملعب، وهيستقر على مين يكمل ومين لا، واتمرنت أول أسبوع وثاني أسبوع حصل موقف أثبت لي حاجات ما كنتش أتخيلها”

وأكمل: "اتمرنت وكان فيه تقسيمة يشارك فيها 3 فرق، الكابتن هشام المدرب العام قال لي هتلبس قميص موف وحسين عموتة قاله فيه فريق أخضر ناقص، فقالوا الثلاث فرق من جديد، واسمي اتقال في الفرقة اللي مش معايا يعني لبست قميص مش مع فريقي، فأخبرت الكابتن أن الكابتن هشام قال لي هتلبس "موف" فبيراجع قال لي أنت مش لابس أخضر ليه؟ ولقيت رد فعل مش طبيعي بطريقة مش متخيلها في حياتي".

وأضاف: "الحسين عموتة قال لي أنت مش دريان بنفسك أنت مش عارف حاجة ولا فاهم حاجة، قلت له يا كابتن.. قاطع كلامي وقال لي: "هششش اسكت اسكت" أنت مش عارف حاجة".

واختتم: “أنا مش بعرف أتطاول وقلت له ما تتكلمش معايا كده واديته ضهري ومشيت والمدرب العام مشي ورايا وطول التمرين مش شايف والكابتن هشام اتأسف وفضل يومين يقول لي: ما تزعلش حقك علي”.