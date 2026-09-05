كريم حافظ يكشف عن طموحات بيراميدز لهذا الموسم

أكد كريم حافظ نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز أن الأهلي والزمالك هما أكبر ناديان في مصر ولهما تاريخ وجماهير عظيمة.



وأضاف كريم حافظ في تصريحات إذاعية انه يتمنى أن يتوج بيراميدز بالدوري هذا الموسم مشددا ان المنافسة ستكون صعبة خاصة مع وجود فرق قويه مثل سيراميكا كليوباترا وزد.

وأضاف أن يورشيتش مدرب كبير صنع التاريخ مع بيراميدز مسددا انه مدرب محترف ومن أفضل المدربين الاجانب.

وتابع أن يورشيتش هاتفه عقب بطولة كأس العالم واشاد بادائه، مشددا أن العصبية هي أهم ما يميز شخصيته، هو لم يكن يتصنع أو يمثل، هذه طبيعته.

وأكد حافظ أن هدف بيراميدز هو التتويج ببطولة الدوري خاصة وأنها البطولة الوحيده التي تنقص دولاب النادي.