قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية
الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة مقبض باب شقة بالإسكندرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 1375 قتيلا
التطوير مستمر.. الطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع المخلفات الزراعية وتنظيف الشوارع.. حملات مكثفة للنظافة والتوعية البيئية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة حملات النظافة والتوعية البيئية بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بما يعزز المظهر الحضاري للأحياء السكنية.

وشهدت عدد من المناطق تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والتوعية البيئية، بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة وإدارة البيئة بالمحافظة، وحيي شمال وجنوب الغردقة، وجمعية هيبكا، حيث جرى الدفع بعدد من المعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع القمامة والمخلفات الزراعية والتراكمات، إلى جانب تنظيف الشوارع الجانبية ورفع المخلفات المتراكمة.

وتضمنت الحملة كذلك تنفيذ أعمال توعية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، مع التأكيد على ضرورة توفير حاويات للقمامة أمام المحال، للحد من إلقاء المخلفات في الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد الدكتور وليد البرقي استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الغردقة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بتنظيف محيط المربعات السكنية ورفع نواتج أعمال تطهير المساحات الخضراء والمخلفات الزراعية أولًا بأول، بما يسهم في الحد من تراكمها وتجنب ما قد يترتب عليها من انتشار القوارض والحشرات.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى النظافة بمدينة الغردقة، والقضاء على مصادر التلوث والتشوه البصري، وتحسين المظهر العام للأحياء السكنية، بما يتناسب مع مكانة الغردقة كإحدى أبرز المدن السياحية، ويعكس صورة حضارية تليق بها أمام المواطنين والزائرين.

الغردقة مدينة الغردقة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر جنوب الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد