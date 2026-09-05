رفع المخلفات الزراعية وتنظيف الشوارع.. حملات مكثفة للنظافة والتوعية البيئية بالغردقة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة حملات النظافة والتوعية البيئية بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بما يعزز المظهر الحضاري للأحياء السكنية.

وشهدت عدد من المناطق تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والتوعية البيئية، بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة وإدارة البيئة بالمحافظة، وحيي شمال وجنوب الغردقة، وجمعية هيبكا، حيث جرى الدفع بعدد من المعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع القمامة والمخلفات الزراعية والتراكمات، إلى جانب تنظيف الشوارع الجانبية ورفع المخلفات المتراكمة.

وتضمنت الحملة كذلك تنفيذ أعمال توعية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، مع التأكيد على ضرورة توفير حاويات للقمامة أمام المحال، للحد من إلقاء المخلفات في الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد الدكتور وليد البرقي استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الغردقة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بتنظيف محيط المربعات السكنية ورفع نواتج أعمال تطهير المساحات الخضراء والمخلفات الزراعية أولًا بأول، بما يسهم في الحد من تراكمها وتجنب ما قد يترتب عليها من انتشار القوارض والحشرات.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى النظافة بمدينة الغردقة، والقضاء على مصادر التلوث والتشوه البصري، وتحسين المظهر العام للأحياء السكنية، بما يتناسب مع مكانة الغردقة كإحدى أبرز المدن السياحية، ويعكس صورة حضارية تليق بها أمام المواطنين والزائرين.