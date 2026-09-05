كريم حافظ: زيكو كان محقا.. وحسام حسن يخفف الضغوط على اللاعبين

أكد كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر ونادي بيراميدز، أن لاعبي منتخب مصر لم يتوقعوا النهاية الغريبة لمباراة الأرجنتين في كأس العالم بعد التقدم بهدفين نظيفين، قائلا: لعبنا ماتش للتاريخ والـ10 دقائق الأخيرة كانت كابوس.

وأضاف "حافظ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كابتن حسام حسن مثل أي مدرب يدخل غرفة الملابس وهو متأخر في النتيجة، يتحدث بهدوء ويمنح اللاعبين التعليمات، هو مدرب كبير ويعرف ماذا يريد؟، لم يكن هناك عصبية أو زعيق كما تحدث البعض وقتها.

وأضاف ظهير أيسر نادي بيراميدز: كابتن حسام حسن يلعب كل مباراة كأنها أهم مباراة في تاريخه التدريبي أيًا كان اسم المنافس أو البطولة، للدرجة التي تجعله لا ينطق أسماء اللاعبين الكبار مثل ميسي أو فينيسيوس جونيور ويكتفي بذكر الأرقام فقط "اللاعب رقم 10 أو اللاعب رقم 7 "، هو لديه فكرة يريد ترسيخها في أذهان اللاعبين أن تلعب المباراة بدون ضغوطات أيًا كان منافسك، قدم أقصى ما لديك في الملعب واترك النتيجة لله.

وواصل: زيكو لاعب كبير منذ تواجده في حرس الحدود، هو مجتهد جدًا ويسعى للتطور لذلك كان محظوظًا بالمشاركة في كأس العالم رغم إنه لم يتواجد في أي معسكر مع منتخب مصر قبل البطولة، ما حدث لزيكو هو نتيجة طبيعية لمجهود وتعب سنوات والعوض جاء من عند الله في الوقت المناسب تمامًا لأنه يستحق ذلك.

وأردف: زيكو كان محقًا في كل ما قاله بعد مباراة الأرجنتين، رغم إن رد فعله بعد مباراة الأرجنتين كان مضحكًا، ولذلك ضحكنا وهزرنا لتقليل حدة التوتر بعد أحداث المباراة.

وأنهى كريم حافظ حديثه: المجموعة قدمت مباراة قوية أمام الأرجنتين، الكل لعب برجولة وروح وحماس، وأثبتوا أنهم كانوا يستحقون التواجد وارتداء قميص منتخب مصر في بطولة كبيرة مثل كأس العالم، والحمد لله ربنا عوض مجهودنا وتعبنا خير، الجميع قدم أداءً مبهرًا.