أخبار التكنولوجيا | أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق.. طريقة لمضاعفة سرعة هاتفك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق

أصبح اختيار السماعة اللاسلكية المثالية تحدياً حقيقياً في ظل التدفق الهائل للخيارات والموديلات المتنوعة في الأسواق؛ حيث لم يعد الأمر يقتصر على مجرد التخلص من قيود الأسلاك التقليدية، بل تحولت هذه السماعات الصغيرة إلى أجهزة ذكية متكاملة تعزز من جودة حياتنا اليومية وسير أعمالنا. لضمان اتخاذ قرار شراء ذكي والحصول على القيمة الأعلى مقابل ميزانيتك، يتعين عليك النظر إلى ما هو أبعد من مجرد التصميم الخارجي والماركة التجارية، والتركيز على التوافق التام مع هاتفك الذكي، وفهم مواصفات جودة الصوت، وعمر البطارية، فضلاً عن تقنيات عزل الضوضاء النشط (ANC) التي تضمن لك تجربة استماع ومكالمات نقية في أي بيئة محيطة.

بدون تطبيقات.. إعداد مخفي في أندرويد يضاعف سرعة استجابة هاتف

مع التطور الهائل الذي شهدته معالجات الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة، أصبحت مشكلات التباطؤ من العيوب النادرة التي لم يعد المستخدم يواجهها بانتظام.

على الجانب الآخر فأن تحديث نظام التشغيل "أندرويد" إلى أحدث إصداراته، إلى جانب الاستمرار في تحديث التطبيقات المثبتة، يعد ضروري للحفاظ على سلاسة الأداء الاستثنائي للأجهزة المحمولة.

وفي سياق متصل، قد يلجأ قطاع عريض من المستخدمين إلى خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) وذلك لمعالجة حالات تراجع الأداء، والتي تعد خطوة يؤكد المتخصصون مدى جدواها وذلك عندما تتعرض ملفات بعض التطبيقات للتلف أو التضخم بشكل غير طبيعي مما يعيق عمل النظام.

أبل تسد ثغرة خطيرة في iOS 26.. تحديث مهم لمن لا يريدون الترقية إلى iOS 27

أطلقت شركة أبل تحديثًا أمنيًا فرعيًا طارئًا يحمل رقم iOS 26.7.1، يعد مخصص للمستخدمين الذين يفضلون عدم الترقية حاليًا إلى نظام iOS 27 والذي صَدَر مؤخرًا في سبتمبر

يهدف هذا التحديث إلى القيام بسد ثغرة أمنية خطيرة في الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل، فلم تُسجل الشركة لأي إصابات أو ثغرات مشابهة وذلك في الإصدارات الأحدث مثل iOS 27.0.1 أو macOS 27.0.1

عشاق الألعاب القديمة.. إليك أفضل جهاز ألعاب محمول ذكي وصغير الحجم في الأسواق

وسّعت شركة Ayaneo تشكيلة Konkr الاقتصادية بإطلاق جهاز Pocket Block، وهو جهاز ألعاب محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android ومصمم خصيصًا للألعاب الكلاسيكية. بعد الكشف عنه لأول مرة في مايو، أصبح الجهاز متاحًا الآن للطلب عالميًا وفي الصين، بأسعار تبدأ من 89 دولارًا أمريكيًا.

سامسونج تطلق تحديث One UI 9 عالميًا هل هاتفك ضمن القائمة؟

بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة ، تسارع طرح تحديث One UI 9 من سامسونج بشكل ملحوظ . وصل التحديث المستقر في البداية إلى سلسلة Galaxy S26، لكنه ظل مقتصراً على كوريا لفترة أطول من المتوقع.

على الجانب الاخر أصبح التحديث الآن متاحاً في مناطق أخرى، وبدأت سامسونج أيضاً بطرحه على المزيد من أجهزة Galaxy بوتيرة أسرع.

بعد فترة وجيزة من حصول هاتف Galaxy S26 على تحديث One UI 9 عالميًا، تم إطلاق التحديث أيضًا لسلسلة Galaxy S25 والهواتف القابلة للطي الحديثة. إليكم قائمة بأجهزة Galaxy التي تلقت تحديث One UI 9.