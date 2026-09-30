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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق

سماعات JBL TWS
سماعات JBL TWS
لمياء الياسين

أصبح اختيار السماعة اللاسلكية المثالية تحدياً حقيقياً في ظل التدفق الهائل للخيارات والموديلات المتنوعة في الأسواق؛ حيث لم يعد الأمر يقتصر على مجرد التخلص من قيود الأسلاك التقليدية، بل تحولت هذه السماعات الصغيرة إلى أجهزة ذكية متكاملة تعزز من جودة حياتنا اليومية وسير أعمالنا. لضمان اتخاذ قرار شراء ذكي والحصول على القيمة الأعلى مقابل ميزانيتك، يتعين عليك النظر إلى ما هو أبعد من مجرد التصميم الخارجي والماركة التجارية، والتركيز على التوافق التام مع هاتفك الذكي، وفهم مواصفات جودة الصوت، وعمر البطارية، فضلاً عن تقنيات عزل الضوضاء النشط (ANC) التي تضمن لك تجربة استماع ومكالمات نقية في أي بيئة محيطة.


مواصفات سماعات  "Ampd Buds"

 سماعة أذن TWS والتي تسمى "Ampd Buds" والتي تأتي تحت العلامة التجارية HMD تتميز بتصميم على شكل ساق مسطحة مع وحدة توصيل ولكن في المقابل علبة الشحن تعد هي المثيرة للاهتمام ويستلهم هذا التصميم بشكل واضح من تصميم هاتف HMD Skyline الذكي، والذي يحاكي بدوره هواتف Nokia Lumia الكلاسيكية.

أما عن خيارات الألوان في سماعات الأذن فهي الأسود والأزرق والوردي  وهي تشبه تلك الموجودة في سلسلة HMD Skyline.

سماعة أذن لاسلكية


أما عن  سعة البطارية الدقيقة فمن المتوقع أن تحتوي سماعات الأذن نفسها على بطاريات بسعة 35 مللي أمبير في الساعة، والتي يُزعم أنها توفر ما يصل إلى 5 ساعات من وقت تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة

تعد الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي تضمين مغناطيسات مدمجة في علبة الشحن. من المفترض أن تسمح هذه المغناطيسات للعلبة بالالتصاق بهاتف HMD Skyline .

يمكن أن تكون هذه ميزة مفيدة لشحن سماعات الأذن أثناء التنقل، خاصةً إذا كنت من الأشخاص الذين ينسون إبقاء كابلات الشحن في متناول أيديهم.

أما عن  سعة البطارية الدقيقة فمن المتوقع أن تحتوي سماعات الأذن نفسها على بطاريات بسعة 35 مللي أمبير في الساعة، والتي يُزعم أنها توفر ما يصل إلى 5 ساعات من وقت تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

سماعات هواوي FreeBuds Pro 4 العالمية

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن سماعات FreeBuds Pro 4 كأول سماعات أذن تعمل بنظام HarmonyOS NEXT . على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه السماعات ستُطرح لأول مرة في السوق العالمية بنفس نظام البرامج. ستتضح الأمور بحلول الأسبوع المقبل.

تتشابه سماعات Freebuds Pro 4 تمامًا مع سابقاتها من حيث التصميم، فيما يضفي شعار Huawei SOUND الصغير الموجود على مقبض سماعة الأذن باللون الذهبي لمسة جمالية على الجهاز.

وقالت هواوي إن سماعات الأذن الجديدة ستوفر تجربة صوتية محسنة  من أي وقت مضى وذلك بفضل المكونات الداخلية وعلامة Huawei SOUND الجديدة كليًا.

ومن جانبه قد إطلقت الشركة  لسلسلة Mate X6 وNova 13 وFreeBuds Pro 4 

سماعات أذن سوني WF-C710N
 

أطلقت شركة سوني  سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة متوسطة المدى WF-C710N وتتوفر السماعات للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، وهي متوفرة بأربعة ألوان وهي الأزرق الزجاجي، والوردي، والأبيض، والأسود. 

تتميز السماعات بتصميمها المدمج وميزاتها الأساسية، مثل إلغاء الضوضاء، وعمر البطارية الطويل، ودقة المكالمات.

 تتضمن سماعة الرأس WF-C710N تقنية مستشعر الضوضاء المزدوج مع ميكروفونين يقللان الضوضاء المحيطة. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المحيط عبر تطبيق Sony Sound Connect، الذي يوفر 20 مستوى من التحكم أو تمرير الصوت. 

تُغيّر ميزة التحكم التكيفي في الصوت إعدادات الصوت بناءً على الموقع والنشاط، حيث تتعرف على الأماكن التي يرتادها الناس بكثرة، مثل المكاتب أو الصالات الرياضية. 

تساعد تقنية التقاط الصوت الدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، على أكثر من 500 مليون عينة صوتية، على عزل الكلام وتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات.

تحتوي كل سماعة أذن على مشغل 5 مم، وتدعم محرك تحسين الصوت الرقمي (DSEE)، الذي يُحسّن جودة الصوت ,تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت حسب تفضيلاتهم.

أطلقت كاسيو سماعة أذن لاسلكية جديدة وهي earU ER-100، وذلك ضمن علامتها التجارية الجديدة earU تدعم السماعة الصوت اللاسلكي، وتحسين الصوت الرقمي، في تصميم عصري يُناسب نمط الحياة اليومية.

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100
 

تتميز سماعات الأذن earU ER-100 بتصميم مفتوح يلتف حول الأذن دون سد قناة الأذن. وتؤكد كاسيو أن هذا التصميم يقلل من الشعور بعدم الراحة، مثل الضغط والحرارة والتهيج، وهي أعراض شائعة في سماعات الأذن التقليدية. 

يبلغ وزن كل سماعة حوالي 8 جرامات بدون الملحقات، مما يجعلها مناسبة للاستخدام لفترات طويلة وركزت كاسيو بشكل كبير على إعادة إنتاج الصوت الطبيعي. 

أشارت الشركة إن سماعات الأذن تجمع بين الصوت المحيط والصوت المُصحح رقميًا لتسهيل سماع الأصوات مع الحفاظ على إحساس أفضل بالاتجاه والمسافة. كما صُممت سماعات الأذن لتقليل تسرب الصوت وقمع الرنين غير المرغوب فيه الذي قد يؤدي إلى ضوضاء التغذية الراجعة.
يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت من خلال تطبيق مخصص للهواتف الذكية. يقوم التطبيق بضبط مستويات الصوت تلقائيًا بعد تحليل حالة السمع، كما يتيح التبديل بين أوضاع الاستماع المصممة لأماكن مثل المكاتب والمطاعم والمساحات الخارجية وقاعات الاجتماعات.

إلى جانب وظيفة المساعدة السمعية، يمكن استخدام سماعات ER-100 كسماعات أذن لاسلكية عادية لتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات. يدعم الجهاز تقنية بلوتوث 5.4 بالإضافة إلى برامج الترميز SBC وAAC وaptX. تتميز السماعات بمحرك ديناميكي بقطر 10 مم ومقاومة لرذاذ الماء بمعيار IPX4.

تتميز البطارية بقدرتها على العمل لأكثر من 9.5 ساعات من الاستخدام المتواصل في وضع الاستماع، وأكثر من 14 ساعة في وضع البث. كما تشير كاسيو إلى أن شحنها لمدة 10 دقائق يوفر حوالي 90 دقيقة من وقت الاستماع.

السماعات اللاسلكية مشغلات صوتية سماعات أذن علبة الشحن

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