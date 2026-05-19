بتصميم ثوري وعزل صوتي.. تسريبات تكشف ملامح سماعات سوني "WH-1000X" القادمة

أظهرت صور ومواصفات مسربة من مصادر وثيقة الصلة بسلاسل الإمداد، عزم شركة سوني العالمية إطلاق الجيل الجديد من سلسلتها الشهيرة للسماعات اللاسلكية الرائدة "WH-1000X"، لتحدث بها طفرة بصرية وتقنية جديدة في أسواق الصوتيات الاحترافي.

وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني بأن التغييرات القادمة ستمثل نقطة تحول كبرى لعشاق العزل الصوتي النقي والموسيقى عالية الدقة لعام 2026.

هيكل انسيابي معدل لراحة الاستخدام الطويل

تستهدف سوني من خلال التصميم الجديد معالجة أدق تفاصيل الراحة البدنية أثناء ارتداء السماعة لساعات متواصلة؛ إذ كشفت الصور المسربة عن هيكل أكثر نحافة وانسيابية يعتمد على طوق رأس مرن ومبطن بمواد رغوية متطورة تخفف الضغط على الرأس بشكل ملحوظ.

وحرص مصممو العملاق الياباني على تعديل زوايا أغطية الأذن وتزويدها بوسادات جلدية حرارية مانعة للتعرق، مما يرفع من كفاءة العزل الفيزيائي الطبيعي قبل تشغيل التقنيات البرمجية.

رقاقة معالجة مزدوجة لترقية العزل الذكي

تدمج الشركة في عتاد السلسلة الجديدة رقاقة معالجة صوتية مزدوجة ومطورة خصيصاً لإدارة خوارزميات إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بمستويات غير مسبوقة.

وتوضح البيانات الفنية المسربة أن المنظومة الجديدة ستكون قادرة على تحليل الأصوات المحيطة وموجات الضجيج الخارجي بسرعة مضاعفة، مما يسمح بحجب أصوات الشارع والمحركات بكفاءة تامة، مع تقديم ميزة الضبط التلقائي للصوت بناءً على البيئة المحيطة وضغط الهواء اللحظي.

دعم الصوت المحيطي وبطارية فائقة التحمل

تمنح التقنيات البرمجية المدمجة في السماعة تجربة استماع سينمائية ثلاثية الأبعاد بفضل التوافق الكامل مع ميزات تتبع حركة الرأس والصوت المحيطي عالي الجودة (High-Resolution Audio Wireless).

وزودت سوني الجيل الجديد ببطارية ضخمة تدعم الشحن فائق السرعة عبر منفذ "USB-C"، لتمنح المستخدمين فترات تشغيل مستمرة تتجاوز الـ 40 ساعة مع تفعيل نظام إلغاء الضوضاء، وهو ما يجعلها الرفيق المثالي للمسافرين والمحترفين في مصر والشرق الأوسط.

يمهد تسريب تفاصيل سلسلة سوني "WH-1000X" الجديدة لاشتعال المنافسة مجدداً في سوق الصوتيات الفاخرة أمام شركات مثل "بوز" وأبل؛ ومع اقتراب موعد التدشين الرسمي، يترقب قطاع واسع من المستهلكين وصول هذا المنتج الاستثنائي الذي يجمع بين أناقة المظهر العصري وقوة الأداء البصري الفريد.