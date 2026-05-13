تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Sony Xperia 1 VIII قبل الإطلاق الرسمي

تستعد سوني للكشف عن هاتف Xperia 1 VIII في 13 مايو، لكن صورًا تسويقية تبدو رسمية قد ظهرت بالفعل على الإنترنت. تُظهر الصور المسربة تصميمًا جديدًا للكاميرا الخلفية مع الحفاظ على العديد من عناصر Xperia المميزة، بما في ذلك الحواف العلوية والسفلية السميكة وزر مخصص لالتقاط الصور كما تؤكد الصور توفر خيارات ألوان متعددة، وتشير إلى أن سوني ستواصل التركيز على قدراتها في مجال التصوير و من المتوقع أن يصل هاتف Xperia 1 VIII كهاتف سوني الرائد لعام 2026.

بحسب تقريرٍ من موقع WinFuture، ظهرت صورٌ ترويجيةٌ رسميةٌ لهاتف Sony Xperia 1 VIII قبل إطلاقه وتُظهر الصور الهاتف بثلاثة ألوانٍ هي الأسود ، والأحمر ، والفضي ومن المتوقع أيضاً توفر لونٍ رابعٍ ذهبي، على الرغم من عدم ظهوره في الصور المسربة.

مواصفات هاتف Xperia 1 VIII

تشير الصور المسربة إلى أن سوني تُجري تغييرًا على تصميم الكاميرا الخلفية في هاتف Xperia 1 VIII. فبدلاً من شريط الكاميرا العمودي الطويل الموجود في الطرازات السابقة، يبدو أن الهاتف يستخدم وحدة كاميرا مستطيلة. تقع الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع في الأعلى، بينما تقع كاميرا التقريب البصري (بيريسكوب) أسفلهما. كما يظهر شعار زايس على الجهة الخلفية، مما يُشير إلى أن سوني ستواصل على الأرجح شراكتها مع شركة البصريات.\يبدو التصميم الأمامي دون تغيير يُذكر. من المتوقع أن تُبقي سوني على الحواف العلوية والسفلية للشاشة، مع وضع كاميرا السيلفي في الحافة العلوية بدلاً من ثقبها. تُظهر الصور أيضًا زرًا مخصصًا لالتقاط الصور على الجانب، بالإضافة إلى شاشة مسطحة وإطار معدني. تشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xperia 1 VIII قد يحتفظ أيضًا بمنفذ سماعة الرأس 3.5 ملم.

قد يأتي هاتف سوني إكسبريا 1 VIII بشاشة OLED كاملة الوضوح مقاس 6.5 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. كما ذكر الإعلان أن الهاتف قد يوفر عمر بطارية يصل إلى يومين.

سعر هاتف سوني إكسبريا 1 VIII القادم

من المتوقع أن تُسعّر سوني هاتف Xperia 1 VIII بسعر يبدأ من 1868.99 يورو وستكشف الشركة رسميًا عن الهاتف الذكي في 13 مايو.