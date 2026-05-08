تسريبات سوني Xperia 1 VIII تكشف عن تغييرات جذرية في التصميم.. السعر وموعد الإطلاق

كشفت أحدث التسريبات التقنية عن الملامح الأولى لهاتف سوني المرتقب "Xperia 1 VIII"، حيث ظهرت صور رسمية مسربة تظهر تحولاً جذرياً في فلسفة التصميم التي اعتمدتها الشركة اليابانية لسنوات طويلة، وسط توقعات بزيادة في السعر الرسمي مقارنة بالإصدارات السابقة.

تغييرات ثورية في التصميم والألوان

أظهرت الصور المسربة تخلي سوني عن الأبعاد التقليدية الشاهقة لشاشاتها، مع الاتجاه نحو تصميم أكثر حداثة يتناسب مع المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الرائدة.

وتستعد الشركة لطرح مجموعة ألوان جديدة ومميزة، تهدف من خلالها إلى جذب فئة الشباب والمبدعين، مع الحفاظ على متانة وخامات التصنيع الفاخرة التي تميز سلسلة "إكسبيريا".

قفزة في المواصفات التقنية والكاميرا

تستهدف سوني من خلال هاتفها الجديد تقديم تجربة تصوير سينمائية غير مسبوقة، حيث تشير التقارير إلى تطوير كبير في مستشعرات الكاميرا الخلفية بالتعاون مع قطاع الكاميرات الاحترافية "Alpha".

ويأتي هذا التطوير مدعوماً بمعالجات كوالكوم الأحدث، لضمان أداء فائق في الألعاب الثقيلة ومعالجة الصور والفيديوهات بدقة 4K.

موعد الإطلاق الرسمي والأسعار

توقعت التقارير الصحفية أن تعلن سوني عن الهاتف رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلا أن التسريبات حملت خبراً قد يزعج عشاق العلامة التجارية، وهو احتمالية وجود زيادة ملحوظة في السعر الافتتاحي للهاتف.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات المتطورة والتقنيات الجديدة التي تم دمجها في نظام التصوير والشاشة.

ينتظر قطاع التكنولوجيا بلهفة تأكيد سوني لهذه التسريبات، فإذا صدقت هذه التوقعات، سنكون أمام انطلاقة جديدة كلياً لشركة سوني قد تعيدها بقوة إلى صدارة المنافسة في فئة "الفلاج شيب" بعد فترة من الثبات في التصميم.