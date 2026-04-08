الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سوني Sony Xperia 1 VIII

شيماء عبد المنعم

تسربت الأسبوع الماضي صور مزعومة لهاتف سوني المرتقب Sony Xperia 1 VIII، والتي أشارت إلى أن الشركة قد تكون بصدد إجراء تحديث شامل لتصميم الهاتف، لا سيما منطقة الكاميرا الخلفية. 

وبعد حوالي أسبوع، ظهرت الآن صور جديدة ثلاثية الأبعاد للهاتف تؤكد مرة أخرى التصميم الجديد لوحدة الكاميرا.

تصميم مربع لوحدة الكاميرا في سوني Sony Xperia 1 VIII

شارك حساب INSIDERSONY على منصة “إكس” هذه الصور الجديدة، لتكون المرة الثانية التي يظهر فيها تصميم وحدة كاميرا مربع الشكل على Sony Xperia 1 VIII. 

وفي حال تأكدت هذه التسريبات، فسيكون هذا تغييرا جذريا عن التصميم العمودي التقليدي، حيث تحتوي الوحدة على ثلاث كاميرات وفلاش LED، ويشبه التصميم إلى حد كبير وحدة كاميرا هاتف OnePlus 10 Pro. 

وتظهر الصور الهاتف بثلاثة ألوان: البنفسجي، الأخضر الزيتوني، والأسود التقليدي، دون تأكيد رسمي ما إذا كانت هذه هي الألوان النهائية.

Sony Xperia 1 VIII

تفاصيل واجهة الهاتف

تظهر الصور الجديدة أيضا الجهة الأمامية للهاتف، مع حواف بحجم معتاد وكاميرا أمامية مدمجة في الحافة العلوية، وهو ما يتناقض مع تسريبات سابقة أظهرت فتحة كاميرا مركزية على شكل فتحة ثقب، ويأتي الهاتف بظهر مسطح مع حواف منحنية لتحسين قبضة اليد.

ويشار إلى أن هذه الصور مجرد تصورات رقمية وليست التصميم النهائي للهاتف، وقد يختلف التصميم الفعلي عند الإصدار.

تحديثات الكاميرا

أما عن المواصفات التقنية، فتشير التسريبات إلى أن Sony Xperia 1 VIII سيأتي بوحدة كاميرا ثلاثية محسنة، مع مستشعرات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. 

ومن المتوقع أن تبقى كاميرا الزاوية العريضة كما هي في Xperia 1 VII، بينما ستشهد العدسات الرئيسية والتقريبية ترقيات، ولا تزال التفاصيل الأخرى عن الهاتف القادم محدودة، لكن التوقعات تشير إلى ظهور مزيد من التسريبات في الأيام المقبلة.

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

إنقاذ الطيار الأمريكي

"بطاقة الدم" وسيلة إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.. ما هي وكيف تستخدم؟

كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد