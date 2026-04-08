تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سوني Sony Xperia 1 VIII

تسربت الأسبوع الماضي صور مزعومة لهاتف سوني المرتقب Sony Xperia 1 VIII، والتي أشارت إلى أن الشركة قد تكون بصدد إجراء تحديث شامل لتصميم الهاتف، لا سيما منطقة الكاميرا الخلفية.

وبعد حوالي أسبوع، ظهرت الآن صور جديدة ثلاثية الأبعاد للهاتف تؤكد مرة أخرى التصميم الجديد لوحدة الكاميرا.

تصميم مربع لوحدة الكاميرا في سوني Sony Xperia 1 VIII

شارك حساب INSIDERSONY على منصة “إكس” هذه الصور الجديدة، لتكون المرة الثانية التي يظهر فيها تصميم وحدة كاميرا مربع الشكل على Sony Xperia 1 VIII.

وفي حال تأكدت هذه التسريبات، فسيكون هذا تغييرا جذريا عن التصميم العمودي التقليدي، حيث تحتوي الوحدة على ثلاث كاميرات وفلاش LED، ويشبه التصميم إلى حد كبير وحدة كاميرا هاتف OnePlus 10 Pro.

وتظهر الصور الهاتف بثلاثة ألوان: البنفسجي، الأخضر الزيتوني، والأسود التقليدي، دون تأكيد رسمي ما إذا كانت هذه هي الألوان النهائية.

Sony Xperia 1 VIII

تفاصيل واجهة الهاتف

تظهر الصور الجديدة أيضا الجهة الأمامية للهاتف، مع حواف بحجم معتاد وكاميرا أمامية مدمجة في الحافة العلوية، وهو ما يتناقض مع تسريبات سابقة أظهرت فتحة كاميرا مركزية على شكل فتحة ثقب، ويأتي الهاتف بظهر مسطح مع حواف منحنية لتحسين قبضة اليد.

ويشار إلى أن هذه الصور مجرد تصورات رقمية وليست التصميم النهائي للهاتف، وقد يختلف التصميم الفعلي عند الإصدار.

تحديثات الكاميرا

أما عن المواصفات التقنية، فتشير التسريبات إلى أن Sony Xperia 1 VIII سيأتي بوحدة كاميرا ثلاثية محسنة، مع مستشعرات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تبقى كاميرا الزاوية العريضة كما هي في Xperia 1 VII، بينما ستشهد العدسات الرئيسية والتقريبية ترقيات، ولا تزال التفاصيل الأخرى عن الهاتف القادم محدودة، لكن التوقعات تشير إلى ظهور مزيد من التسريبات في الأيام المقبلة.