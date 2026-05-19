ياسر الطوبجي: «ابن الأصول» يعيد روح المسرح الكوميدي برسائل إنسانية معاصرة

أعرب الفنان ياسر الطوبجي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته مسرحية «ابن الأصول»، وردود الفعل الإيجابية التي صاحبت عرضها، مؤكدًا أن العمل يقدم رسائل وقيمًا إنسانية في إطار استعراضي كوميدي غنائي يناسب جميع أفراد الأسرة.

واطمأن عمرو الليثي خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، على الحالة الصحية لياسر الطوبجي، متمنيًا له الشفاء العاجل، فيما عبّر الطوبجي عن تقديره لمشاعر الدعم والمحبة التي تلقاها من فريق العمل والجمهور.

وأكد الطوبجي أن المسرحية، التي كتبها المخرج والمؤلف مراد منير،

تقدم رؤية فنية عصرية تجمع بين الدراما والكوميديا والاستعراض والغناء، مشيرًا إلى أن أبطال العمل بذلوا جهدًا كبيرًا ظهر بوضوح على خشبة المسرح، وهو ما انعكس في حالة السعادة والتفاعل الجماهيري مع العرض

خروج المسرحية بصورة مميزة

وأضاف أن أجواء البروفات اتسمت بالمحبة والتعاون بين جميع الفنانين، مؤكدًا أن العمل يضم نخبة من النجوم الذين ساهموا في خروج المسرحية بصورة مميزة تعكس روح المسرح الكوميدي المصري.