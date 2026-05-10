بسعر مناسب وبطارية جبارة.. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

أعلنت شركة Nirvana by boAt عن ترقية رئيسية لمنتجاتها الصوتية المتميزة القادمة، وذلك بدمج تقنية Snapdragon Sound في تشكيلتها المستقبلية ومن المتوقع أن يكون أول منتج يُجسد هذه الشراكة هو سماعات رأس Nirvana Eutopia 2 Pro اللاسلكية

، والمقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2026. ويُشير هذا الإعلان إلى تركيز boAt المتزايد على توفير تجارب صوتية لاسلكية عالية الجودة لمستخدمي الموسيقى والألعاب والترفيه.

سماعات Nirvana Eutopia 2 Pro

من المتوقع أن تعمل سماعات Nirvana Eutopia 2 Pro القادمة بمعالج Snapdragon S3 من الجيل الأول، وأن تدعم تقنية الصوت Qualcomm aptX Lossless. صُممت هذه التقنية لتقديم صوت لاسلكي عالي الجودة مع زمن استجابة أقل واستقرار اتصال مُحسّن. كما تتضمن السماعات تقنية Bluetooth High Speed ​​Link من Qualcomm، مما يُساعد على ضمان نقل صوت أكثر سلاسة حتى في البيئات الصعبة.

تُشير شركة boAt إلى أن دمج تقنية Snapdragon Sound يهدف إلى تحسين سلسلة الصوت اللاسلكية بالكامل، بدءًا من مصدر التشغيل وصولًا إلى سماعات الرأس. وبالإضافة إلى بث الموسيقى، من المتوقع أن تُحسّن هذه التقنية أداء المكالمات الصوتية والألعاب من خلال تقليل التأخير وتوفير صوت أكثر وضوحًا. كما تُسوّق سماعات الرأس كحل صوتي لاسلكي بجودة الاستوديوهات للمستخدمين الذين يُفضّلون تجارب استماع مميزة دون الحاجة إلى اتصال سلكي.

قبل الإطلاق الرسمي، شوّقت شركة boAt لعدة ميزات متوقعة في سماعات Nirvana Eutopia 2 Pro وتشمل هذه الميزات تحسين Dolby Atmos مع دعم Dolby Head Tracking، وإلغاء الضوضاء النشط الهجين، وأداء صوتي منخفض التأخير للغاية مصمم خصيصًا للألعاب وبث الفيديو.

من المتوقع وصول سماعات الرأس هذه ضمن مجموعة Nirvana الرائدة من boAt في مجال الصوتيات في وقت لاحق من هذا العام. كما يعكس التعاون مع شركة Qualcomm Technologies الطلب المتزايد على منتجات الصوت اللاسلكية المتميزة في الهند، لا سيما بين المستخدمين الذين يبحثون عن جودة صوت أعلى وميزات اتصال متطورة.