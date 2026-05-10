20 نوع جديد .. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت سامسونج في طرح تحديث One UI 8.5 لمجموعة أولية من الأجهزة في كوريا، ومن المقرر أن يبدأ الطرح العالمي في 11 مايو. وقبل ذلك، أكدت العلامة التجارية أهلية One UI 8.5 لـ 20 جهازًا إضافيًا من أجهزة Galaxy.
يؤكد الإعلان السابق وصول تحديث One UI 8.5 للأجهزة المتطورة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25 (بما فيها S25 FE وS25 Edge)، وسلسلة Galaxy S24 (بما فيها S24 FE)، وGalaxy Z Fold 7، وGalaxy Z Flip 7، وGalaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6، وسلسلة Galaxy Tab S11، وسلسلة Galaxy Tab S10. ويضيف أحدث إعلان من سامسونج ألمانيا 20 جهازًا آخر من سلسلة Galaxy إلى هذه القائمة.
إليكم القائمة الجديدة لأجهزة Galaxy التي تم تأكيد حصولها على تحديث One UI 8.5:
سلسلة جالاكسي إس
جالاكسي إس 23
جالاكسي إس 23+
جالاكسي إس 23 ألترا
سلسلة هواتف جالاكسي زد
جالاكسي زد فولد 5
جالاكسي زد فليب 5
سلسلة أجهزة Galaxy Tab
جهاز جالاكسي تاب إس 9
جهاز Galaxy Tab S9+
جهاز Galaxy Tab S9 Ultra
سلسلة Galaxy Tab A
جالاكسي A15
جالاكسي A16
جالاكسي A17
جالاكسي A25
جالاكسي A26
جالاكسي A34
جالاكسي A35
جالاكسي A36
جالاكسي A54
جالاكسي A55
جالاكسي A56
لم تُعلن سامسونج عن جدول زمني لطرح التحديث لهذه الأجهزة. مع ذلك، من المرجح أن يبدأ طرح التحديث لهذه الأجهزة بمجرد وصوله إلى جميع الأجهزة المتطورة في المرحلة الأولى.