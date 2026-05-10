20 نوع جديد .. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت سامسونج في طرح تحديث One UI 8.5 لمجموعة أولية من الأجهزة في كوريا، ومن المقرر أن يبدأ الطرح العالمي في 11 مايو. وقبل ذلك، أكدت العلامة التجارية أهلية One UI 8.5 لـ 20 جهازًا إضافيًا من أجهزة Galaxy.

يؤكد الإعلان السابق وصول تحديث One UI 8.5 للأجهزة المتطورة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25 (بما فيها S25 FE وS25 Edge)، وسلسلة Galaxy S24 (بما فيها S24 FE)، وGalaxy Z Fold 7، وGalaxy Z Flip 7، وGalaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6، وسلسلة Galaxy Tab S11، وسلسلة Galaxy Tab S10. ويضيف أحدث إعلان من سامسونج ألمانيا 20 جهازًا آخر من سلسلة Galaxy إلى هذه القائمة.

تحديث One UI 8.5

إليكم القائمة الجديدة لأجهزة Galaxy التي تم تأكيد حصولها على تحديث One UI 8.5:

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 23

جالاكسي إس 23+

جالاكسي إس 23 ألترا

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد فولد 5

جالاكسي زد فليب 5

سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز جالاكسي تاب إس 9

جهاز Galaxy Tab S9+

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra

سلسلة Galaxy Tab A

جالاكسي A15

جالاكسي A16

جالاكسي A17

جالاكسي A25

جالاكسي A26

جالاكسي A34

جالاكسي A35

جالاكسي A36

جالاكسي A54

جالاكسي A55

جالاكسي A56

لم تُعلن سامسونج عن جدول زمني لطرح التحديث لهذه الأجهزة. مع ذلك، من المرجح أن يبدأ طرح التحديث لهذه الأجهزة بمجرد وصوله إلى جميع الأجهزة المتطورة في المرحلة الأولى.