بميزات احترافية جوجل تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بدأت تسريبات تفاصيل سلسلة هواتف جوجل بيكسل الجديدة. فقد كشفت مجموعة كبيرة من المواصفات عن معلومات تخص سلسلة بيكسل 11 بأكملها. ويبدو أن التركيز هذه المرة ينصب على بعض التغييرات في الأجهزة التي تبدو غير متوقعة بعض الشيء .

تتجه جوجل نحو استخدام تقنية TSMC بدقة 2 نانومتر لتصنيع شريحة المعالج، ما يُفترض أن يُحسّن بشكل ملحوظ كفاءة الأداء واستدامته، وهما جانبان لطالما وُجهت انتقادات لهواتف بيكسل بسببهما. تعتمد الشريحة على تصميم وحدة معالجة مركزية 1+4+2 ، تجمع بين أنوية ARM الأحدث من سلسلة C1 ووحدة معالجة رسومية PowerVR. كما تتضمن الشريحة وحدة معالجة متوازية (TPU) مُحسّنة لمهام الذكاء الاصطناعي، وشريحة الأمان Titan M3، والأهم من ذلك، استخدام مودم MediaTek M90.

يُعدّ هذا الجزء الأخير مهمًا لأنه يعني أن جوجل قد تتخلى أخيرًا عن نظام المودم القائم على معالج Exynos من سامسونج، وهو أمر اشتكى منه مستخدمو هواتف Pixel سابقًا بسبب مشاكل الحرارة والاتصال ويُعتبر مودم MediaTek M90 مودمًا أحدث يدعم تقنية 5G-Advanced، وقد طُرح في أوائل عام 2025، ويبدو أنه يُمثل خليفة مودم M80 الموجود في هاتف Dimensity 9100.

من المتوقع أن يأتي هاتف Pixel 11 بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة، بمعدل تحديث يتراوح بين 60 و120 هرتز، وسطوع HDR يصل إلى 2000 شمعة، وذروة سطوع تصل إلى 3100 شمعة. تبلغ سعة البطارية 4840 مللي أمبير/ساعة. للمقارنة، تبلغ سعة بطارية Pixel 10 الحالي 4835 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ السعة النموذجية المعلنة 4970 مللي أمبير/ساعة. أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يحصل الهاتف على مستشعر رئيسي جديد بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

بالانتقال إلى الفئة الأعلى، من المتوقع أن يأتي هاتفا Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL بشاشات أكثر وضوحًا بدقة 1280×2856 و1344×2992 على التوالي. كما يُشاع أن كلا الشاشتين ستصلان إلى سطوع HDR يصل إلى 2450 شمعة/م² وسطوع ذروة يصل إلى 3600 شمعة/م². وتشير التقارير إلى أن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، بينما شهدت الكاميرا تحسينات في كل من المستشعر الرئيسي ومستشعر التقريب.

أما بالنسبة لسعة البطارية، فيأتي هاتف Pixel 11 Pro ببطارية سعتها 4707 مللي أمبير/ساعة، بينما من المتوقع أن يحتوي هاتف Pro XL على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير/ساعة. وتقترب هذه السعات إلى حد كبير من سلسلة Pixel 10 ، إلا أن الانتقال إلى شريحة Tensor G6 بتقنية 2 نانومتر قد يُسهم في تحسين عمر البطارية وكفاءتها بشكل عام.

تشير التقارير إلى أن جوجل بصدد تغيير مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء واستبداله بنظام إضاءة LED صغير ثلاثي الألوان يُسمى "Pixel Glow". وبحسب ما ورد، فإنه يعمل بشكل مشابه لنسخة مصغرة من واجهة Glyph الخاصة بشركة Nothing. ويبدو أن خاصية فتح القفل بالوجه بالأشعة تحت الحمراء، التي سبق الترويج لها، لا تزال غير جاهزة لهذا الجيل.