بسعر معقول وميزات رائدة .. أبرز مواصفات هواتف أوبو رينو 16

بدأت شركة أوبو في تجهيز سلسلة هواتف رينو 16 للإطلاق، إلا أن تسريباً جديداً يشير إلى أن الشركة تعمل على هاتف رينو مختلف تماماً، يجمع بين تصميم الهاتف التقليدي المسطح والهاتف القابل للطي، دون أن يكون قابلاً للطي فعلياً.

مواصفات هاتف أوبو رينو إكس

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة مسطحة مقاس 6.39 بوصة وشريحة Dimensity 9 الرائدة، سعة بطارية تبلغ حوالي 7000 مللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة للكاميرا، فتشير الشائعات إلى أن الهاتف سيحتوي على نظام كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوب.

أما بالنسبة للإطلاق، فيقول المصدر إن الخطة الداخلية الحالية لهاتف Oppo Reno X هي إطلاقه بالتزامن مع سلسلة هواتف الشركة الرائدة السنوية، ويُرجّح أنه يشير إلى سلسلة Oppo Find X10.